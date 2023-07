Mercedes recibiría nuevamente a De Vries como reserva de F1

El campeón de la Fórmula 2 de la FIA y de la Fórmula E fue descartado cuando sólo habían transcurrido diez carreras de su temporada como debutante a tiempo completo en la F1 en favor del regreso de Daniel Ricciardo a AlphaTauri.

El asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, reconoció que De Vries "no hizo una supervuelta que realmente nos sorprendiera", mientras que sufrió para estar al nivel de su compañero de equipo, Yuki Tsunoda.

De Vries publicó en las redes sociales: "Por supuesto, duele que la oportunidad en la F1 con la que soñé durante tanto tiempo haya terminado prematuramente. Pero la vida no es un destino, es un viaje, y a veces tienes que tomar el camino difícil para llegar a donde quieres".

Mientras de Vries considera sus opciones, el director de ingeniería de Mercedes F1, Andrew Shovlin, ha dicho que el piloto neerlandés de 28 años sería "bienvenido" de vuelta a Brackley en un papel de reserva.

Sin embargo, cree que de Vries preferirá volver a un asiento de piloto titular antes que aceptar un trabajo fuera de las pistas.

A la pregunta de Motorsport.com de si había sitio para de Vries en Mercedes, Shovlin respondió: "Creo que Nyck buscará algo más que convertirse en piloto de simulador, así que querrá estar haciendo carreras".

"Sólo he hablado con él por mensaje de texto, y me ha dicho que me hará saber cómo van sus planes".

"Fue muy útil para nosotros en ese papel y sería bienvenido tenerlo de vuelta en ese papel. Pero sospecho que se centrará en buscar lugares para correr".

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, delante de Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Foto de: James Sutton / Motorsport Images

"Si no es en la Fórmula 1, en alguna otra serie grande y competitiva. Está claro que tiene mucho talento: un campeón de F2, un campeón de Fórmula E, que es una serie muy difícil de ganar. Buscará volver a un asiento ganador".

De Vries, que ganó su título de Fórmula E con Mercedes, fue contratado por el equipo de F1 como piloto de pruebas y reserva a partir de 2020 y hasta 2022.

En ese período estuvo listo para ser piloto de reemplazo en los equipos cliente de Mercedes, Williams, Aston Martin y McLaren.

Cuando Alexander Albon se quedó fuera por apendicitis en Monza, de Vries impresionó al lograr el noveno puesto en el Gran Premio de Italia 2022 para Williams.

Desde entonces, Mercedes ha sustituido a de Vries por el ex piloto de Haas Mick Schumacher para probar el W14 y llevar a cabo la mayor parte del trabajo de simulador del equipo.

Después que de Vries fue despedido, ha sido fotografiado con el jefe de Mercedes Motorsport, Toto Wolff.

