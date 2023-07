AlphaTauri revela por qué se tomó la decisión de despedir a De Vries

De Vries fue despedido por la Scuderia AlphaTauri y reemplazado por Daniel Ricciardo antes del Gran Premio de Hungría de este fin de semana después de no haber conseguido ningún punto en las diez primeras carreras del año.

Y aunque AlphaTauri admite que de Vries se enfrentó a circunstancias difíciles, siendo un debutante en un coche poco competitivo y comenzando con una seguidilla de circuitos en los que no había competido antes, considera que el progreso debería haber llegado ya.

En declaraciones realizadas el viernes en Hungaroring, el jefe del equipo AlphaTauri, Franz Tost, consideró que, sin pruebas del desarrollo de de Vries, y con más circuitos nuevos en la segunda mitad del año, era necesario tomar medidas.

"También ha sido una decisión muy emotiva porque tenemos una muy buena relación con Nyck", explicó Tost. "Hablé con él por teléfono la semana pasada".

"No lo tuvo fácil con nosotros. En primer lugar, como novato, y esto es generalmente para los novatos también para el futuro, la primera mitad de la temporada no es tan fácil porque están corriendo en muchas pistas que no conocen: como Melbourne, Miami, y Arabia Saudita".

Luego vienen a Bakú, donde es una carrera sprint, y eso significa que sólo hay FP1 y luego ya es la clasificación".

"Significa que hoy en día, si un piloto joven llega a la F1, realmente tiene que estar preparado de la mejor manera posible, lo que significa para mí al menos 5.000 o 6000 kilómetros de pruebas privadas con un coche viejo, como Alpine hizo con (Oscar) Piastri. Este es el camino a seguir".

Franz Tost, Director del equipo, Scuderia AlphaTauri, en la rueda de prensa de directores de equipo. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Y añadió: "También fue difícil para él, porque nuestro coche no era tan competitivo. Y si un coche no es tan bueno, es aún más complicado".

"Esperaba un rendimiento mucho mejor en Austria y en Silverstone, porque Nyck conocía bien estos dos circuitos. Pero el rendimiento no llegó".

"Y entonces decidimos cambiarlo, pensando también en la segunda mitad de la temporada, donde no conoce Singapur, Japón, México, Austin y Qatar, lo que no lo habría puesto fácil".

"Ahora, con Ricciardo, tenemos un piloto con experiencia, lo que también nos ayuda a desarrollar el coche para averiguar mejor dónde están las deficiencias y esperamos mejorar el rendimiento del coche".

La inicial elección de De Vries para correr en AlphaTauri fue realizada por el asesor de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, y se produjo a pesar del escepticismo sobre el movimiento del jefe del equipo Red Bull F1, Christian Horner.

A la pregunta de si AlphaTauri debería haber evaluado más a De Vries al final de la temporada pasada antes de firmarlo, Tost dijo: "No había ninguna posibilidad porque ya no corría y lo decidió Red Bull".

"Ahora, después, todo el mundo es más listo. Creo que en aquel momento fue una decisión acertada".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!