Hamilton es crítico con el Mercedes W14 tras el viernes de Hungría F1

El siete veces campeón del mundo terminó la segunda sesión de entrenamientos en seco en Hungaroring en la 16º posición de la tabla de tiempos, con su compañero de equipo, George Russell, en última posición, ya que ambos utilizaron un único juego de neumáticos medios.

Pero aunque era consciente de que el equipo tuvo un programa diferente al de los demás, Hamilton fue bastante negativo sobre las sensaciones de su W14.

"No tuve buenas sensaciones", dijo. "Parecía que el coche estaba en su peor momento".

"Pero trabajaremos en la puesta a punto esta noche y esperemos que mañana, como el año pasado, cuando las sensaciones eran terribles al principio, cambien con algunas modificaciones en la puesta a punto".

"Así que estamos trabajando en eso esta noche. Esperemos que mañana sea mejor".

Russell fue ligeramente más optimista sobre la situación real de Mercedes, ya que era consciente de que su equipo a menudo tiene viernes difíciles antes de mejorar en el transcurso del fin de semana.

"No me ha parecido tan mal, sinceramente", dijo. "Obviamente, llevábamos programas muy diferentes a los de los demás, ya que sólo utilizamos un juego de neumáticos. También era un juego de neumáticos usados desde la FP1".

"Así que los tiempos por vuelta no son realmente representativos, y estoy seguro de que mañana serán mejores. Pero seguimos centrados en intentar mejorar".

"Siempre sabemos que tendemos a mejorar a medida que avanza el fin de semana, que es como debe ser. Hemos aprendido algunas cosas interesantes incluso en esa única sesión, así que vamos a ver qué podemos hacer esta noche".

George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell consideró que el foco de las mejoras tenía que venir de una mejor gestión de los neumáticos, tanto en términos de encenderlos para la clasificación y luego gestionarlos en la carrera.

"Estamos luchando sólo con un poco de agarre en general", añadió el británico. "No creo que los neumáticos estén en el momento adecuado, tanto con poco combustible como con mucho".

"Por lo tanto, sólo tenemos que entender por qué fue: si tenemos que tomar una vuelta más rápida o más lenta para el stint de clasificación, y para la carrera si tenemos que empujar más o gestionar más".

"Estas cosas son un poco difíciles a veces cuando estás en un cockpit, sin mirar los datos para entender realmente si los neumáticos están en el lado más frío o más caliente, y lo que necesitan exactamente para ir un poco más rápido".

"Como he dicho, no ha sido nuestro mejor día. Pero no es la primera vez que digo eso un viernes por la noche. Y el sábado y el domingo suele ser mejor".

Los tres primeros clasificados Lando Norris, McLaren, el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra a su llegada al Parc Ferme 2 / 79 Foto de: Glenn Dunbar El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 3 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 4 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, de Mercedes-AMG, recibe el premio Pirelli Pole Position de manos de Zac, el presentador de Young Sky. 5 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 6 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 7 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 8 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 9 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 10 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Lando Norris, McLaren MCL60 11 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en el Parc Ferme 12 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en el Parc Ferme 13 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, llega al Parc Ferme 14 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra a su llegada al Parc Ferme 15 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, llega a Parc Ferme tras la clasificación 16 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo en Parc Ferme 17 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 18 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 19 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 20 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 21 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Carlos Sainz, Ferrari SF-23 22 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Lando Norris, McLaren, en Parc Ferme tras la clasificación 23 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 24 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo en Parc Ferme 25 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo en Parc Ferme 26 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 27 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, sale del garaje 28 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 29 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 30 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 31 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 32 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en boxes durante la clasificación 33 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, sale del garaje 34 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 35 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Lando Norris, McLaren MCL60, llega a Parc Ferme tras la clasificación 36 / 79 Foto de: Glenn Dunbar Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 37 / 79 Foto de: Glenn Dunbar Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 38 / 79 Foto de: Glenn Dunbar Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 39 / 79 Foto de: Glenn Dunbar Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 40 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 41 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 42 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 43 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 44 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los tres primeros clasificados Lando Norris, McLaren, el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing 45 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, hablan en el Parc Ferme tras la clasificación 46 / 79 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, hablan en el Parc Ferme tras la clasificación 47 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, charla tras la clasificación 48 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 49 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, en Parc Ferme tras la clasificación 50 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 51 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 52 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, es entrevistado tras la clasificación 53 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 54 / 79 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 55 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, y el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, se felicitan mutuamente en Parc Ferme 56 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo en Parc Ferme 57 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, llega a Parc Ferme tras la clasificación 58 / 79 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebra con su equipo su llegada al Parc Ferme 59 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, llega al Parc Ferme 60 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El hombre de la pole, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, llega al Parc Ferme tras la calificación 61 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, llega a Parc Ferme tras la clasificación 62 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 63 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 64 / 79 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los aficionados llenan una grada 65 / 79 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 66 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, habla con el hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 67 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 68 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Charles Leclerc, Ferrari SF-23 69 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Oscar Piastri, McLaren MCL60 70 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Oscar Piastri, McLaren MCL60 71 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 72 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Nico Hulkenberg, Haas VF-23 73 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Lando Norris, McLaren MCL60, llega a Parc Ferme tras la clasificación 74 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 75 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 76 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Oscar Piastri, McLaren MCL60 77 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT Oscar Piastri, McLaren MCL60 78 / 79 Foto de: Michael Potts / LAT El hombre de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, lo celebra en Parc Ferme 79 / 79 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!