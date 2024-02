Mercedes sabía del riesgo de perder a Hamilton para 2025

Mientras el fabricante alemán se enfrenta a la sorprendente decisión de Hamilton de unirse a Ferrari a partir de 2025, es muy consciente de que el nuevo acuerdo de dos años que acordó con el siete veces campeón el año pasado tenía flexibilidad por ambas partes para ser rescindido tan pronto como al final de esta temporada.

Se entiende que se trataba de un acuerdo de compromiso para dar a ambas partes cierto grado de movimiento para 2025 en caso de que los resultados no fueran los esperados durante 2024.

Si bien esto significaba que Mercedes tenía la libertad de buscar otro piloto si sentía que no quería continuar con Hamilton, también sabía que podía perder al siete veces campeón si este decidía buscar en otra parte.

Y eso es exactamente lo que ha ocurrido después de que Hamilton firmara recientemente con Ferrari e informara esta semana al jefe del equipo, Toto Wolff, en una reunión cara a cara, de que iba a hacer uso de la cláusula de salida de su contrato actual.

En declaraciones a medios de comunicación el viernes, Wolff dijo que Mercedes no estaba ciego ante la posibilidad de que Hamilton se marchara, pero también admitió que el equipo no había estado interesado en comprometerse por más tiempo.

Reflexionando sobre el cambio de circunstancias que provocó la marcha de Hamilton, Wolff dijo: "Estábamos muy alineados cuando entramos en el periodo navideño. Lo hemos dicho en público y en el equipo. Hay que preguntarle a Lewis por qué cambió de opinión".

"La forma en que me lo planteó es perfectamente comprensible: que necesitaba un nuevo reto, que estaba buscando un entorno diferente, y que tal vez era la última posibilidad de hacer algo más".

"Somos grandes, sabíamos que firmando un contrato a corto plazo, podría ser beneficioso para ambas partes".

"No podíamos comprometernos por un período más largo, y él ha tomado la opción de salir. Respetamos totalmente que pueda cambiar de opinión. Hay diferentes circunstancias. Cambiar a Ferrari, tal vez para el último movimiento de su carrera, tal vez tirar un poco los dados. Puedo seguir esa decisión".

Wolff consideró que el afán de Ferrari por dar a Hamilton un contrato a largo plazo, algo que Mercedes no podía hacer, fue un elemento importante para convencerlo de cambiar de equipo.

"Creo que quizás una de las consideraciones fue la oportunidad de firmar un contrato a largo plazo con Ferrari y dar un gran paso al final de su carrera", añadió Wolff.

"No hablamos de si la oportunidad era mejor allí o con nosotros, porque no creo que se pueda decir".

"Al fin y al cabo, él es el piloto con más éxito. Hemos tenido una etapa y un viaje sensacionales juntos y eso es algo que pasará a los libros de historia, y también a los libros de historia de Mercedes."

El momento es una sorpresa

Wolff es consciente de que los rumores Hamilton/Ferrari han estado en el aire durante un tiempo, y dijo que en última instancia no era una sorpresa que el piloto británico hubiera sido atraído por el equipo italiano.

Sin embargo, lo que sí le sorprendió fue el momento tan repentino en el que se produjo la noticia, ya que Wolff no se enteró hasta que se reunió con el piloto en su casa de Oxford el miércoles por la mañana.

"La sorpresa fue que había oído los rumores un par de días antes, pero quise esperar al desayuno que teníamos previsto", dijo. "Y fue el miércoles por la mañana cuando me dio la noticia".

"Conmigo se puede ser muy directo, porque yo también lo soy. Así que, una vez que dijo esto es lo que estoy tratando de hacer, ese fue el hecho. No intenté convencerlo de lo contrario".

"Pero miro hacia delante: ok, ¿qué hacemos con las comunicaciones? ¿Cuál es el momento? ¿Cómo protegemos mejor al equipo? ¿Y cómo protegemos este año 2024 para tener éxito juntos con nuestros dos pilotos sin causar demasiada incomodidad?".

Preguntado sobre si la decisión de Hamilton lo había lastimado, Wolff dijo: "No, no me duele porque tengo que mantener la calma y decidir cómo vamos a gestionar mejor la temporada 2024 y cuáles tienen que ser las decisiones de cara al futuro".

"No es que desaparezca alguien que me cae muy bien. Simplemente está cambiando de equipo, y hemos sido muy conscientes al firmar el contrato de que podía ocurrir".

"Tal vez el momento fue una sorpresa, pero he tenido muchos cisnes negros nadando delante de mí, lo inesperado. Y creo que en la F1 se trata de agilidad y de ser capaz de aceptar el cambio de circunstancias".

