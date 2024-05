Lo que el sprint y la clasificación nos dicen sobre el GP de Miami 2024 de F1

Gracias a que la Fórmula 1 programó dos eventos sprint seguidos a principios de la campaña de 2024, ahora hay pruebas suficientes para decir que los últimos cambios en el formato sprint han empeorado las cosas. Por mucho que los comentaristas de televisión digan lo contrario...

Ha pasado mucho tiempo desde que el formato de sprint inicial significara que la F1 tuviera ese choque en Copse entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021, o esa victoria de Daniel Ricciardo para McLaren en Monza más tarde ese mismo año.

Ahora, los últimos cambios significan que cualquier peligro al que se enfrenten Verstappen y su escudería Red Bull -que realmente estuvo allí en Miami el sábado- durante los stints de carrera alrededor del Hard Rock Stadium se reduce de forma deprimente.

La F1 apunta a sus elevadas cifras de audiencia televisiva durante el fin de semana para justificar el negocio de los fines de semana sprint. Y esto no es un argumento para abandonarlos por completo. Es sólo que ahora la posibilidad de que los equipos modifiquen los reglajes de los coches después de la carrera sprint significa que si una escudería dominante encuentra un terreno poco propicio, como hizo Red Bull el viernes por la noche y el sábado por la tarde, ahora puede recuperarse.

Y puede hacerlo con Verstappen saliendo desde la pole en la carrera principal del domingo. Hay muchos datos e intriga que cubrir cuando se trata de pronosticar el evento de hoy, pero a juzgar por todo lo que pasó ayer en Miami, no se puede endulzar lo que se puede decir sobre quién es el favorito...

Verstappen debería tenerlo aún más fácil en carrera (otra vez)

En la vuelta 10 de la carrera al sprint de 19 giros, Verstappen le dijo a su ingeniero Gianpiero Lambiase que su equilibrio y la degradación de los neumáticos a bordo de su RB20 eran "terribles" con "cero agarre trasero". Después dijo que su coche tenía "demasiado sobreviraje".

Pero Verstappen se sintió "muy feliz con este nuevo formato, que al menos te permite hacer algunos cambios" gracias a las nuevas reglas del parc ferme que permiten modificaciones en los coches tras la carrera sprint. "De lo contrario, estás atascado (con la puesta a punto inicial) y básicamente puede arruinar tu fin de semana", añadió.

A pesar de ganar el sprint de Miami, no fue ni mucho menos una carrera tranquila para Verstappen Foto de: Red Bull Content Pool

Detrás en segundo lugar en el sprint, Charles Leclerc reconoció que Ferrari tenía una "degradación similar" en las apuestas de ritmo de carrera en comparación con Red Bull, lo que mejoró a "un poco de ventaja de neumáticos" en la conferencia de prensa posterior a la carrera sprint.

La degradación de los neumáticos es, por supuesto, el principal factor en este evento caluroso y sudoroso, aunque en comparación con otros lugares es relativamente baja y se espera un GP a una sola parada. El blando es incluso un serio candidato a ser utilizado en carrera, pese a las dificultades que tienen los pilotos con él aquí, preocupados por encontrar el pico de agarre en la clasificación.

Es interesante que la principal ventaja de Ferrari este fin de semana -según las trazadas de GPS registradas hasta ahora- muestra que gana en comparación con Red Bull en las curvas más rápidas y fluidas. Eso significa que los coches rojos y (ligeramente) azules están derrapando menos en estos puntos críticos, lo que es un evidente beneficio para la vida de los neumáticos.

La continua eficiencia aerodinámica de Red Bull marca la diferencia en una vuelta, además de que el sábado Leclerc perdió tiempo en la chicana en su mejor vuelta de Q3 en comparación con la de Verstappen.

"Cada vez que me ponía a 1,8s, 1,7s, me iba a 2,2s, 2,3s, y luego remontaba un poco. Creo que si hubiera tenido el DRS en esa primera vuelta, probablemente podríamos haberlo presionado un poco más" Charles Leclerc

De forma bastante dolorosa, Leclerc reconoció que Ferrari era en realidad "más fuerte" a baja velocidad que la última vez en China. Esto, dijo, sugiere que la Scuderia "todavía no ha entendido un poco" ciertos elementos del SF-24.

Pero el mayor problema de Leclerc en la carrera sprint fue que, al no mantenerse en el rango de DRS después de la reanudación del coche de seguridad, se quedó deslizándose en la estela de Verstappen. Esto significó que cuando llegó el momento de poner en práctica su ligera ventaja en la carrera, le resultó "muy difícil volver a Max".

"Estaba luchando un poco con el aire sucio", añadió. "Cada vez que me acercaba a 1.8s, 1.7s, me iba a 2.2s, 2.3s, y luego volvía un poco. Creo que si hubiera tenido el DRS en esa primera vuelta, probablemente podríamos haberlo presionado un poco más, pero no lo hicimos".

Leclerc sufrió en el aire sucio tratando de atrapar a Verstappen en el sprint Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Después de la clasificación para el GP, Verstappen dijo que los ajustes de puesta a punto que Red Bull había hecho significaban que su RB20 "definitivamente se sentía un poco más conectado, un poco más predecible". Esto, concluyó, "espero que me ayude mañana en la carrera".

Ferrari debe confiar en más caos en la curva 1

Los elementos más interesantes del sprint del sábado -la defensa sostenida y a ultranza de Kevin Magnussencontra Hamilton- sólo se produjeron por lo que había sucedido en la primera curva de la carrera. Allí, Hamilton fue un hecho importante en el choque intra-Aston Martin que acabó eliminando a Lance Stroll y Lando Norris.

Y es la primera curva la que realmente ofrece a Ferrari su principal y escasa esperanza de derrotar a Verstappen hoy en el GP. Después de todo, Leclerc se quedó con la sensación de que "creo que si hubiera tenido el DRS en esa primera vuelta (en el sprint), probablemente podríamos haberlo presionado un poco más, pero no lo hicimos. Así que tenemos que tenerlo en cuenta mañana para asegurarnos de mantener el DRS si estamos detrás y alejarnos si estamos delante".

Por mucho que Carlos Sainz pueda lamentar que "ya no hay las diferencias que se veían en el pasado (en las salidas de carrera)" y que "todo el mundo sale más o menos a la misma velocidad", su compañero de equipo hizo una mejor salida desde la primera fila contra Verstappen el sábado. Los factores aquí son, por supuesto, que el Ferrari estaba con neumáticos medios nuevos en comparación con Verstappen, que montó usados, y el neerlandés sintió que su embrague no estuvo brillante. Una vez más, esto es algo que las nuevas reglas de sprint significan que Red Bull puede ajustar...

Pero en la curva 1, por delante de los pilotos que hicieron grandes apuestas, Leclerc "no quiso "tomar demasiados riesgos" con la clasificación aún por venir el sábado y "si tienes un accidente en el sprint, entonces probablemente no participes más adelante".

Así que, sin reparaciones de las que preocuparse realmente después del domingo, un intento más contundente de Leclerc - o incluso de Sainz si sale lo suficientemente bien en la segunda fila - podría ser suficiente para atacar a Verstappen en Miami. Sin embargo, tan a menudo en los últimos años el destino de un GP decente se ha dejado en manos de pilotos que están dispuestos a comprometer sus neumáticos en carreras reñidas contra el mejor paquete general de Verstappen, solo para que decidan que realmente no vale la pena, de nuevo, no levantemos demasiadas esperanzas.

El cuarto lugar "Checo" Pérez abre una grieta de debilidad en Red Bull

"Cuando Max sale delante, siempre es difícil encontrar la manera de batirlo", dijo Sainz en la rueda de prensa posterior al sprint. "Tener dos coches es nuestra mejor apuesta posible para intentar hacerlo. Y daremos lo mejor de nosotros".

Pérez se clasificó cuarto y tiene dos Ferrari entre él y Verstappen Foto por: Andy Hone / Motorsport Images

De hecho, Ferrari tendrá que considerar dividir su estrategia de neumáticos de salida para tratar de utilizar su ventaja de dos coches detrás de Verstappen en la parrilla para cualquier efecto. Lógicamente, esto significaría que Sainz empezaría con un compuesto más duro para dar a Leclerc agarre de goma blanda con el que lanzar el ataque a Verstappen en la curva 1 que deseamos pero apenas esperamos.

El undercut va a ser importante aquí, dado que los pilotos circularán a ritmo de gestión de neumáticos. Así que, si Leclerc puede mantenerse cerca en el primer stint y Ferrari confía en sus procedimientos de calentamiento de neumáticos, como parece ser el caso dado que los SF-24 son tan fuertes en el primer sector, podría ser un arma táctica útil.

Además, empezar con un coche con un neumático más duradero significa que Ferrari saldría ganando si hubiera un coche de seguridad más adelante. Aunque uno temprano arruinaría la carrera para el piloto con esa estrategia. Esto demuestra la difícil elección a la que se enfrenta el rival de Red Bull.

La puesta a punto de Ferrari debe dar sus frutos, las condiciones podrían dar la sorpresa

Preguntado por sus posibilidades en el GP tras la carrera sprint y por su opinión sobre el potencial de Ferrari hoy, Leclerc respondió que se sentía razonablemente confiado porque en la carrera sprint "estuvimos un poco más cerca de lo que vemos normalmente".

Y añadió: "Sin embargo, también he dicho que Max no estaba muy contento con su coche esta mañana en la carrera sprint. Así que tenemos que ver cuánto avanza mañana, si está más contento con el coche. Pero hemos hecho algunos ajustes por nuestra parte. También estamos seguros de que hemos dado un paso adelante. Así que ya veremos. Pero si tenemos un ritmo similar al que hemos visto esta mañana, creo que con la estrategia siempre se puede poner un poco más de presión. Espero que así sea. Tenemos los dos coches delante, así que es una buena oportunidad..."

Frente a esto, el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, afirmaba en el comunicado de prensa del equipo del sábado que "parece que nuestro ritmo de carrera es un poco más lento que el de Max, así que lo más importante será conseguir una buena primera vuelta y hacer uso del DRS, que es muy fuerte en esta pista".

¿Es realmente una batalla Ferrari vs Red Bull en el GP de Miami? Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Hay un último factor que vale la pena considerar cuando se trata de mirar hacia el evento principal del domingo en Miami. Y es que "cada vuelta es un poco una aventura con el viento", según Sainz. Leclerc también teorizó en la rueda de prensa posterior a la clasificación que un cambio en el viento podría haber sido la razón por la que ninguno de los tres pilotos de cabeza mejoró en sus últimas tandas de la Q3.

Aquí deberíamos recordar el inicio de la temporada en Bahréin y cómo los cambios en la dirección e intensidad del viento antes de esa carrera dejaron a Verstappen mucho más contento con el equilibrio y el manejo de su coche en una conducción complicada de gestión de neumáticos.

Así que, buscando otra débil esperanza para Ferrari, existe la posibilidad de que las condiciones cambien hoy aquí, que se pronostica que serán ligeramente más frías y eso puede tener un efecto en las artes oscuras de la gestión de los neumáticos, lo que podría dejar al campeón del mundo fuera de la ventana de funcionamiento de los neumáticos difíciles que todos han estado persiguiendo con neumáticos que se sobrecalientan muy rápidamente.