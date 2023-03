La historia inédita sobre el primer test de Schumacher en F1

Cargar reproductor de audio

Jordan se había apresurado a alinear a Michael Schumacher para su debut en la F1 en el Gran Premio de Bélgica de 1991, tras la baja de su piloto titular Bertrand Gachot.

Pero Schumacher no había conducido antes un F1, y Jordan quería darle una primera oportunidad en Silverstone para que se sintiera cómodo con el 191 antes de las primeras vueltas del alemán en Spa-Francorchamps.

Con poco tiempo, Jordan sólo disponía de un día en el que Schumacher podía probar en Silverstone, pero se encontraron con que la pista ya estaba reservada.

Jordan ha revelado ahora cómo, decidido a no perder la oportunidad, tuvo que hacer un trueque extra para garantizar a Schumacher la posibilidad de probar.

En el último episodio del nuevo podcast Formula for Success (FFS) que Jordan está haciendo con David Coulthard, revela cómo los planes para el test de Schumacher se enfrentaron a un gran obstáculo.

"No podía ir a Silverstone porque alguien lo había reservado", dijo Jordan. "Dije '¿quién demonios puede ser?' Pero no me dijeron quién".

"Así que me subí a mi coche, conduje hasta Silverstone y me encontré nada menos que a Nick Faldo, seis veces ganador de un Major (de golf), en su Porsche 956, que no podía asegurar para la carretera, así que había alquilado el circuito por un día".

"Le dije: 'Nick, creo que tenemos que llegar a un compromiso y hacer un pequeño trato. ¿Qué tal si me haces un gran, gran favor: cuando no estés conduciendo el coche podríamos girar y cuando no estemos conduciendo tú podrías hacerlo?"

"Y después de un poco de discusiones, llegó a un acuerdo conmigo... y eso es lo que pasó".

Michael Schumacher, Jordan 191 Ford

Faldo siguió de cerca los progresos de Schumacher en la prueba, y se ha sabido exactamente por qué: Jordan le había ofrecido al golfista subirse al coche de F1 al final del día.

Jordan añadió: "Para los que no conocen a Nick, mide 1,90 metros. Es un hombre gigantesco".

"De todos modos, Nick no pudo entrar en el coche, como era de esperar, porque estos coches son diminutos. Así que tuvimos que meterlo de lado. El único problema era que no podíamos ponerle el volante y eso era un gran trabajo".

"Si hubiera pasado algo, me habrían acusado de homicidio involuntario, porque era un suicidio, nunca debería haber ocurrido, pero él quería conducir el coche a toda costa. Y condujo el coche. Probablemente nos dirá lo bien que lo conducía. ¡Pero nosotros sabemos otra cosa! En fin, así es Nick y es un campeón absoluto".

Jordan dijo que Faldo sólo se dio cuenta muchos años después de la importancia del momento, después de que llamara a Jordan.

"Sólo unos 10 años después me llamó y me dijo: 'Mira, EJ, necesito aclarar una cosa. ¿Podrías decirme si la persona que iba en tu coche ese día, alguien me dijo que era la primera vez que Michael Schumacher se subía a un Fórmula 1? Y esa es una historia real".

"Fue la primera vez de Michael Schumacher en un coche de F1, Nick Faldo le permitió dar vueltas en la pista, y nosotros le dimos el coche a Nick para que lo condujera. Todo el mundo se fue contento a casa, en particular Nick Faldo".

"Y ahora se lo cuenta a todo el mundo porque se regodea en el hecho de haber probado el mismo coche que el gran Michael Schumacher".

