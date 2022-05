Montoya: "Pérez debería haber apretado más para evitar la orden"

Cargar reproductor de audio

La orden de equipo que ejerció Red Bull Racing sobre Sergio Pérez el último domingo para que el piloto mexicano cediera la victoria a Verstappen ha sido uno de los temas más calientes que dejó el Gran Premio de España.

Pérez dijo apenas cruzada la meta que quería conversar con el equipo por lo que consideró una decisión "injusta", pero luego bajó el tono de la situación al enfrentarse a la conferencia de prensa posterior. Por su parte, Christian Horner, jefe de Red Bull, declaró que Verstappen estaba en otra estrategia de neumáticos y no tenía sentido una disputa entre ellos.

Para Juan Pablo Montoya, la situación vivida en el Circuit de Barcelona-Catalunya se debió a que Red Bull considera a Verstappen como su piloto "número uno" y dijo que, si bien comprende a Pérez, piensa que el mexicano podría haber hecho más desde su lado.

"Es una decisión difícil. Pero hay que entender que para Red Bull, Max es el número uno. Ganó las últimas carreras y el campeonato el año pasado", dijo Montoya a Sky Sports.

"Entiendo el punto de vista de 'Checo', pero la única manera de defenderlo es correr más rápido. Sabía que Max tenía una estrategia diferente, debería haber apretado más", agregó el colombiano.

Montoya está seguro de que si "Checo" hubiera estado más lejos de Verstappen, entonces Red Bull no le habría pedido que lo deje pasar.

"Si abre un hueco lo suficientemente grande, entonces el equipo no puede decirle nada. El equipo no le diría que redujera la velocidad para que Max pudiera ganar. No ha corrido lo suficientemente rápido, y el equipo no quiere que los dos coches compitan. Incluso si le dicen que corra (contra Verstappen), creo que Max habría ganado la carrera, eso no habría sido un problema", opinó.

Podio: segundo lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, Joanna Fleet, Jefa de RRHH, Red Bull Racing, y tercer lugar George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Por otro lado, Montoya se refirió a la actuación de Lewis Hamilton, quien logró recuperarse de un toque con Kevin Magnussen que lo llevó a pasar por pits en la primera vuelta para terminar quinto la carrera de Barcelona, mostrando un gran ritmo con el Mercedes.

"Si no hubiera tenido el incidente, probablemente habría tenido la oportunidad de ganar la carrera. Empezó a emocionarse cuando se puso en los puntos y empezó a conducir cada vez más fuerte", dijo el bogotano.

Montoya dijo entender la frustración inicial de Hamilton, quien propuso al equipo retirarse luego del incidente inicial para cuidar el motor en una carrera donde creía que no tenía nada por qué pelear.

"Te acaban de golpear en la primera vuelta, has conducido toda una vuelta con un neumático pinchado y luego tu parada en boxes que lleva mucho tiempo. En ese momento estás a sesenta o setenta segundos del líder y te preguntas qué vas a conseguir. Si lo miras desde el punto de vista de Lewis, puedo entenderlo, porque está acostumbrado a tener coches que pueden ganar carreras. El equipo tomó la decisión correcta y fue impresionante ver a Hamilton no rendirse", finalizó.