Norris aclara la relación que tiene con Daniel Ricciardo en McLaren

Ricciardo y McLaren se separarán al final de la temporada 2022 después de dos años juntos en los que el ganador del Gran Premio de Italia no ha cumplido con las expectativas.

Tanto durante las peleas en pista como en respuesta al anuncio de la próxima salida de Ricciardo, Norris ha expresado su falta de simpatía por el australiano dado que la decisión de McLaren se basó en una serie de resultados decepcionantes.

El mes pasado, dijo: "No es que me esté burlando ni nada por el estilo, pero cuando miras los resultados... si quieres que dos personas estén al mismo nivel, entonces no te sorprende".

"La gente probablemente me odiará por decirlo, pero es difícil porque nunca sé si podría encontrarme con eso en el futuro con este coche o con un equipo diferente o lo que sea, así que nunca quiero contradecirme de cara al futuro, pero sólo tengo que centrarme en mi conducción".

Estos comentarios, más la percepción de la falta de interacción en las redes sociales entre ambos, en comparación con la estrecha relación del británico con su excompañero de equipo en McLaren, Carlos Sainz así como con Max Verstappen, entre otros, ha dado lugar a conjeturas de que existe una ruptura entre el dúo.

Un clip de Ricciardo sentado solo durante el último Gran Premio de Bélgica mientras los otros pilotos interactuaban también cobró fuerza a principios de esta semana.

Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Pero Norris aprovechó la rueda de prensa del jueves durante el fin de semana del GP de Países Bajos para descartar cualquier idea de que la pareja esté dividida.

"Quiero ser amigo de la mayor cantidad de gente posible y de forma similar a como lo soy ahora con Daniel", expresó el británico.

"Nos llevamos muy bien. Por alguna razón la gente piensa lo contrario, pero esto es completamente falso".

"Nos divertimos mucho juntos, pasamos mucho tiempo juntos".

"Pero las cosas son diferentes, sólo porque él es un poco mayor y le gustan otras cosas".

"No le gusta jugar al golf y demás".

"Por lo tanto, no se ve tanto en las redes sociales y lo que sea. Pero creo que nuestra amistad es buena y el respeto que nos tenemos, y estoy bastante seguro de que continuará en el futuro".

Norris ya ha hablado de su incómoda relación con las redes sociales, y ha revelado que ha sido objeto de amenazas de muerte y de abusos en Internet.

Asimismo, antes de la carrera de Zandvoort, publicó un comentario preventivo sobre el estado de su relación romántica con la intención de evitar cualquier otro discurso.