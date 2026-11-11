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Norris cuestiona la sanción de Charles Leclerc en el GP de Brasil: "Solo competición"

Lando Norris ha cuestionado la sanción de cinco segundos de Charles Leclerc en el Gran Premio de Brasil

Lydia Mee

Publicado: 11 nov 2026, 13:46

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El piloto de McLaren Lando Norris ha cuestionado la sanción a Charles Leclerc tras el Gran Premio de Brasil, que le costó al piloto de Ferrari el séptimo puesto.

Leclerc tocó la parte trasera izquierda del coche RB de Liam Lawson en la curva 12 en la penúltima vuelta de la carrera en Interlagos. El piloto monegasco recibió una sanción de cinco segundos después de la carrera, lo que lo dejó por detrás de Lawson, en octavo lugar.

Norris, que ganó ante el público brasileño, sostuvo que la maniobra de Leclerc sobre Lawson fue "simplemente una acción de carrera" durante una transmisión de Twitch con su amigo y expiloto de carreras, Max Fewtrell.

Fewtrell estuvo de acuerdo y la calificó de "competición de verdad". Dijo que Leclerc había encontrado el límite y que "un toque más fuerte" no habría sido justo, antes de describirlo como "un toque perfectamente calculado".

"Estoy de acuerdo", respondió Norris, añadiendo que había estado "perfectamente colocado".

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Los comisarios tuvieron una visión diferente. En su decisión, dijeron que el contacto fue menor, pero que había desestabilizado al neozelandés y permitió a Leclerc ponerse en paralelo pese a haber estado más atrás antes del contacto. También explicaron que Leclerc recibió una sanción de cinco segundos en lugar de una de 10 segundos, teniendo en cuenta las condiciones de mojado y el contacto menor.

"Aunque el contacto fue menor y el coche 30 pudo mantener el liderato a partir de entonces, el piloto del coche 30 afirmó que el contacto dañó la llanta trasera izquierda de su coche y también permitió al coche 16 acercarse a él en pista y luego adelantarlo finalmente 5 curvas después", explicaron los comisarios en el comunicado oficial.

"Además, según las Directrices de Estándares de Conducción, el coche 30 tenía derecho a la curva y correspondía al coche 16 tomar las medidas necesarias para evitar una colisión.

"El piloto del coche 16 afirmó que fue un contacto menor sin consecuencias deportivas evidentes.

"Aunque reconocemos que el contacto fue menor, tras examinar la lucha en pista entre los dos coches, concluimos que el coche 16 pudo acercarse y posteriormente adelantar al coche 30 debido al contacto. El contacto claramente desestabilizó al coche 30 y permitió al coche 16 ponerse a su lado cuando estaba más lejos antes del contacto. Esto fue una consecuencia deportiva evidente."

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