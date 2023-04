Norris culpa a Pirelli por el caótico reinicio de la F1 en Australia

Cargar reproductor de audio

Una segunda bandera roja provocada por un toque de Kevin Magnussen con el muro permitió a los pilotos cambiar a neumáticos blandos frescos durante la pausa para una tercera salida en parado en la vuelta 56 de 58.

Pero la carrera de Melbourne se detuvo rápidamente tras la reanudación debido a una caótica curva 1, en la que Fernando Alonso sufrió un toque de Carlos Sainz, los compañeros del equipo Alpine se eliminaron mutuamente y Logan Sargeant golpeó a Nyck de Vries.

Norris ha señalado a los neumáticos Pirelli por su papel en los incidentes, afirmando que "no puedo describir lo malo que es el agarre".

El británico, que finalmente se clasificó sexto, dijo de los comisarios que decidieron sacar banderas rojas y reiniciar con partida detenida en vez de utilizar el coche de seguridad: "No tengo nada contra ellos, pero la gente que toma las decisiones no sabe lo que pasa dentro del coche".

"Tenemos puesto un (neumático) blando que está a 65 grados (centígrados) y no puedo describir el poco agarre que hay en pista".

"No es una mala temperatura. Pero el neumático no funciona y en esta superficie con esta temperatura de neumático, no puedo describir lo malo que es el agarre".

"Por eso ves a todo el mundo yendo recto en la curva 1 y bloqueando... no proporciona literalmente nada de agarre, así que tienes que frenar muy pronto, lo que provoca el caos y causa incidentes".

Norris insinuó entonces que la especificación actual de los Pirelli de 23 pulgadas (en llantas de 18 pulgadas) no estaba a la altura de la F1, calificando la goma de "terrible".

"Si los neumáticos tuvieran la sensación de que nos dan algo de agarre, creo que se podría ver una buena carrera sin caos y algunas torpezas y cosas así. Es simplemente difícil".

Lando Norris, McLaren, en la parrilla de salida Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Yo no diría que es torpe por parte de todos. Es sólo que estás corriendo y no hay agarre, tan simple como eso".

"Necesitamos un neumático que nos dé algo más de agarre y realmente un neumático que se sienta como debería estar en un coche de Fórmula 1 en la cima del automovilismo y en este momento, en un día como hoy, se siente bastante terrible".

Último en la parrilla de salida, Sargeant bloqueó en la curva 1 y el piloto de Williams fue a parar contra la parte trasera de De Vries. El piloto de AlphaTauri hizo un trompo y Sargeant ha evitado una penalización.

El debutante estadounidense también ha echado la culpa a la temperatura de los neumáticos. Explicando su salida de pista, dijo: "Cuando pisé el freno, nada estaba a la temperatura adecuada: ni los neumáticos ni los frenos".

"Toqué los frenos y bloqueé los dos delanteros inmediatamente. Mis disculpas a Nyck. Odio terminar el día así.

"Tengo que mirar y ver qué ha pasado, pero definitivamente me sentí extraño porque sentí que había frenado en un punto similar en las dos salidas anteriores".

Información adicional de Adam Cooper

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!