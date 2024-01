Norris defiende su autocrítica: "Me llevó a mis mejores carreras"

Norris terminó sexto en el campeonato de pilotos de 2023, lo que igualó su mejor final en la F1, aunque alcanzando un récord de siete podios durante el año.

Pero fue su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, quien se llevó una de las dos únicas victorias que no fueron para Red Bull de 28 posibles, contando grandes premios y carreras sprint, después de que el australiano se impusiera en la carrera corta de Qatar.

Norris consideró que "debería haber luchado por dos poles... y potencialmente dos victorias" de no ser por errores cometidos en clasificación, mientras que un error en los últimos compases de la Q1 tras una comprobación del sistema de combustible en México lo hizo salir 19º antes de remontar hasta la quinta posición.

El piloto británico también perdió la oportunidad de conseguir la pole en el GP de Abu Dhabi por un error en el sector final de su última vuelta de la Q3.

Norris fue notablemente autocrítico después de sus errores más sonados en 2023, llegando a decir "soy tan mierda a veces" por la radio de su equipo después de su error con los límites de la pista en la clasificación del GP de Qatar.

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, dijo en Abu Dhabi que "la forma en que aborda su propio rendimiento, creo que merece atención porque parece muy duro consigo mismo".

Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, habla con los medios de comunicación

Pero el propio Norris dijo: "Por mucho que a veces me moleste conmigo mismo los sábados y la gente me diga 'no deberías castigarte' y todas esas cosas, muchas de mis mejores actuaciones llegan al día siguiente".

"Y no me afecta cuando voy y conduzco al día siguiente, porque estoy como, 'oh, acabo de meter la pata el sábado'", añadió Norris en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Sólo porque yo lo diga y esas cosas, no significa eso. Y creo que mucha gente tiene diferentes opiniones al respecto, pero yo siempre he sido así".

"Desde el karting, siempre he sido así. Es la forma en la que me crié y es la forma en la que me he convertido en el piloto que soy hoy".

"Y, a veces, tal vez no es lo mejor y me siento muy frustrado y mal por muchas cosas, pero sólo porque me importa hacer un buen trabajo y tratar de cumplir con el equipo. Por lo tanto, lo hago, no es que trate de hacerlo a propósito, sino porque es la forma en que mejor trabajo. Y es la forma en que mejor me recupero".

"Por lo tanto, siempre he sido muy sincero cuando creo que he hecho un buen o un mal trabajo".

Norris también dijo de su rendimiento general en 2023 que "estaba claro que hay aspectos en los que tengo que trabajar y otros en los que no siempre he rendido tanto como debería".

Y prosiguió: "Pero también hay muchos casos en los que, una vez que sucedió, ¿cómo me recuperé de eso y lo superé al día siguiente? Por lo general, las decepciones del sábado se compensan el domingo. Y creo que hice exactamente eso".

"El 95% del tiempo fue, sí, incluso cuando cometí esos errores, que siempre estoy feliz de admitir y siempre he dicho y así sucesivamente, fue cómo me recupero al día siguiente y me presento el domingo con el tipo de mentalidad clara de 'ok, estoy empezando en esta posición, ¿cómo puedo hacer mi mejor trabajo desde aquí?"

"Y creo que todas esas carreras fueron realmente... ¡en realidad resultaron ser algunas de mis mejores carreras!"

