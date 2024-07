El simpático Norris, de 24 años, ha llamado la atención después de que se le escaparan posibles victorias en Canadá, Austria y Gran Bretaña.

Una de las acusaciones ha sido que ha sido demasiado blando en sus batallas con su rival de Red Bull , Max Verstappen, a pesar de haber hecho contacto con el campeón del mundo en Austria.

Esto se debe a su reputación de tener un sentido del humor juguetón y de ser un poco bromista, una característica que cobró notoriedad pública gracias a la serie Drive to Survive y a su presencia en las redes sociales.

Pero cuando se le preguntó si su personalidad lo estaba frenando en su búsqueda de victorias en las carreras, el piloto de McLaren dijo que no había ninguna correlación y añadió que no le interesaba escuchar a la gente decir que es demasiado blando.

"Realmente no me importa lo que diga la gente. Soy un buen tipo y trato de ser respetuoso en todo lo que puedo. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre en la pista".

"Por mucho que la gente quiera tener sus propias ideas y hablar de estas cosas, lo que ocurría hace 10, 15 y 20 años era completamente diferente a lo de ahora".

"Así que si quiero, puedo ser mucho más imbécil y actuar como un idiota y tener ese personaje y hacer que la gente piense eso, pero no necesito, no quiero".

"Sigo queriendo hacer bromas y divertirme y reírme y no me importa lo que diga la gente. Sólo disfruto de mi vida. Así de simple. Pero cuando me pongo el casco no me importa lo que diga la gente. Hago lo que tengo que hacer para ganar. Es muy sencillo".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

A pesar de mostrarse notablemente desanimado cuando una victoria se le ha escapado, Norris insiste en que su confianza sigue siendo máxima.

Y añadió: "Hemos salido de un par de carreras difíciles y finales no ideales. Pero creo que nuestro nivel de confianza como equipo es probablemente más alto que nunca. Y no es que seamos demasiado optimistas o excesivamente confiados".

"Estamos haciendo muchas cosas bien. Hemos sido casi el equipo que mejor ha rendido en los dos últimos meses. Sabemos que sólo podemos mejorar, porque tenemos cosas en las que trabajar. Y estamos trabajando muy duro en esas cosas. Así que me siento bien".

"Además, desde el punto de vista de la conducción, probablemente me siento como nunca me he sentido. La temporada sigue siendo larga y las cosas pueden cambiar. Pero desde el punto de vista del equipo, y desde el punto de vista personal, estoy contento de que las cosas vayan en la dirección correcta".