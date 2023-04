Norris reclama repensar las banderas rojas en la F1

Cargar reproductor de audio

La carrera de Melbourne se vio envuelta en la polémica, ya que un total de cuatro banderas rojas y tres reinicios con partidos detenidas interrumpieron el desarrollo de la carrera, que terminó en una procesión detrás del coche de seguridad.

Muchos consideraron que la decisión de reanudar la carrera en la vuelta 56 con una salida parada para preparar un duelo a dos vueltas llevó a los accidentes de la curva 1, ya que los pilotos se lanzaron por adelantamientos arriesgados.

También causó molestia el retraso del final de la carrera mientras los comisarios de la FIA intentaban encontrar un orden de salida aceptable para el tren del coche de seguridad.

Este aparente afán por ondear sacar la bandera roja para garantizar que la carrera pudiera continuar, cuando el GP de Italia de 2022 terminó, en particular, detrás de un coche de seguridad entre los abucheos de los espectadores, ha sido criticado por Norris.

"Es duro, siento que puedes tener muy mala suerte. Lo odio", dijo el piloto de McLaren.

"Creo que un reinicio en movimiento es mejor en estas situaciones porque sientes que puedes esforzarte tanto... Da la sensación de que puedes hacer una carrera tan buena y porque alguien es un poco tonto y bloquea en la curva 1, acabas la carrera".

"No me gustan las reanudaciones detenidas. No creo que sea justo para mucha gente que ha hecho un buen trabajo y los sacan y se acabó la carrera. Dudo que vayan a cambiar algo".

Lando Norris, McLaren MCL60 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris le dio a McLaren sus primeros puntos de la temporada con un sexto puesto en Australia, resultado del orden de carrera tras el coche de seguridad, que determinó efectivamente la clasificación final.

Esta se tomó utilizando la parrilla de la vuelta 56 de la reanudación anterior menos los coches eliminados en los accidentes.

El británico consideró que el Control de Carrera podría haberse inclinado más por las banderas rojas y las salidas paradas para aumentar el espectáculo.

"Creo que si hubiéramos acabado detrás del coche de seguridad, habría sido un poco más sencillo", agregó Norris.

"Alguien hace algo estúpido en la curva 1, bloquea y se acaba la carrera porque sólo quieren hacer el espectáculo más emocionante".

"Al final, sé que es un espectáculo, pero no estamos aquí sólo para dar espectáculo. Queremos competir entre nosotros y ser justos, y no creo que sea justo para todos".

Y añadió: "Parece que el objetivo de poner la bandera roja era dar espectáculo".

"Creo que ese aspecto necesita un pequeño replanteamiento. No creo que haya que cambiarlo, sólo replanteárselo un poco".

