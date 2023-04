La F1 Academy correrá con la Fórmula 1 en 2024

Cargar reproductor de audio

La F1 Academy, la nueva serie 100% femenina que busca iniciar el camino para que una mujer sea parte de la parrilla de la Fórmula 1 en los próximos años, aún no arrancó su temporada inicial, pero ya hay buenas noticias de cara a su segundo campeonato.

Domenicali comunicó que la serie, que tiene a Susie Wolff como directora general, disputará todas sus fechas en 2024 en el marco de fines de semana de carrera de la Fórmula 1, tal como sucede con la Fórmula 2 y la Fórmula 3.

"La noticia que me gustaría compartir por primera vez aquí es que -aún no hemos empezado la temporada en la pista- pero puedo confirmarles que el año que viene la F1 Academy estará en el calendario de carreras de la Fórmula 1. Por supuesto, no en todas partes, pero formará parte del plan de promoción de la F1 Academy", reveló Domenicali en una entrevista con Sky Sports F1.

"Es algo que estamos deseando que ocurra para asegurarnos de que es el impulso adecuado para que la serie crezca. La F1 asumió el liderazgo para hacer algo, invertir en ello, creer en ello y, si se presta atención al proyecto, podremos tener, con suerte, tan pronto como sea posible, una chica o una mujer en la F1. Ese es nuestro objetivo y por eso estamos invirtiendo mucho en ello", agregó.

El objetivo de la F1 Academy será funcionar como campeonato de aprendizaje para que mujeres lleguen a competir a la Fórmula 3, luego a la Fórmula 2 y, como objetivo final, a la Fórmula 1.

Con 21 carreras repartidas en siete rondas, el certamen inaugural arrancará en el Red Bull Ring de Austria los días 28 y 29 de abril, dos semanas después de las primeras pruebas colectivas, que serán este martes y miércoles en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Completan la agenda de carreras los trazados de Valencia, Barcelona, Zandvoort, Monza y Paul Ricard, antes de llegar al receso del verano europeo a finales de julio.

Después de una pausa de tres meses, el campeonato concluirá junto al Gran Premio de Estados Unidos los días 21 y 22 de octubre, coincidiendo con la Fórmula 1.

La uruguaya Maite Cáceres es la única representante de Latinoamérica confirmada para competir en la F1 Academy, donde será parte del equipo Campos Racing.