Fórmula 1 GP de México
Nuevo video aclara altercado de Hadjar con fanático en el GP de México
Un nuevo video revela que Isack Hadjar sonrió a un fan antes del altercado en el GP de México. El piloto de Red Bull comparece ante los comisarios de la FIA por presunta mala conducta.
Luis Ramírez
Publicado: 31 oct 2026, 16:32
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Liam Fabre
La controversia en torno a Isack Hadjar en el Gran Premio de la Ciudad de México sumó un nuevo capítulo tras la revelación de nuevas imágenes en redes sociales. El piloto francés de Red Bull Racing tiene que presentarse ante los comisarios de la FIA luego de verse involucrado en un incidente dentro del paddock con un espectador, pero un nuevo video ofrece mayor contexto sobre el desarrollo del encuentro.
En las grabaciones iniciales que se viralizaron el viernes, se apreciaba únicamente el momento en que el integrante de la casa de Milton Keynes rechazaba a un aficionado con un empujón mientras caminaba rumbo a su garaje previo a la primera práctica libre. Sin embargo, un nuevo video que circula en plataformas digitales muestra que la interacción comenzó de manera completamente distinta: Hadjar inicialmente sonrió de forma amable a un seguidor, quien le había pedido de manera respetuosa tomarse una fotografía.
Segundos más tarde otro fanático intentó estrechar el contacto físico al buscar abrazarlo para la selfie sin tener su consentimiento. El piloto reaccionó apartándolo violentamente al sentir invadido su espacio personal.
El acceso a esta zona privilegiada del Autódromo Hermanos Rodríguez es controlado y distribuido directamente por la FIA y la Fórmula 1 a través de las entradas del Paddock Club, un área donde el flujo constante de seguidores suele poner a prueba las medidas de seguridad y el distanciamiento de los competidores y que ya ha generado críticas en el pasado en otras carreras.
¿A qué hora comparece Isack Hadjar ante los comisarios y cuál es el motivo de la investigación?
Hadjar debe presentarse ante la FIA este sábado 31 de octubre de 2026 a las 10:15 horas (tiempo local de la Ciudad de México), justo antes de la celebración de la Práctica Libre 3.
El motivo formal del llamado responde a un presunto incumplimiento del Artículo 12.2.1.l del Código Deportivo Internacional de la FIA, catalogado bajo la figura de mala conducta (misconduct). Esta normativa sanciona cualquier conducta física o verbal hostil, inadecuada o irrespetuosa dirigida hacia oficiales, miembros de escuderías, medios de comunicación o espectadores dentro del marco de una competencia oficial.
El veredicto de los comisarios determinará si el gesto de Hadjar amerita únicamente una amonestación verbal, una multa económica o si se impondrá una penalización deportiva sobre la parrilla de salida.
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