Ocon se asegurará de que su voz se oiga más en Haas que en Alpine

Ocon, que llegó a Renault en 2020, equipo que luego pasó a llamarse Alpine, se irá al final de la temporada. El francés, ganador del Gran Premio de Hungría en 2021, se siente realizado y afronta el final de su carrera en la escudería de Enstone sin especial amargura ni remordimientos.

En varias ocasiones ha explicado su decepción por la falta de atención que le prestaron los técnicos e ingenieros, algo que sigue expresando hoy generalizando más allá de su caso personal. Un escollo que le servirá en el próximo capítulo de su carrera.

"No me arrepiento de nada, porque di todo lo que tenía a este equipo", responde cuando se le hace la pregunta en una entrevista conMotorsport.com. "Arrepentimientos en el punto en el que no soy sólo yo, son Daniel (Ricciardo), Fernando (Alonso), Pierre (Gasly), yo mismo.... Todos los pilotos que hemos estado en este equipo, hemos dado feedback al equipo y, normalmente, hay un círculo en el que, de los pilotos al equipo, das feedback".

"Luego hay una retroalimentación técnica para decir si estamos en lo cierto, lo que hay que abordar, o si estamos equivocados, que no podemos hacerlo debido a esto o aquello, que hay un compromiso que no podemos hacer. Nada de eso ocurrió. Y luego, al año siguiente, descubrimos que algunos de los problemas de los que hemos estado hablando no se han resuelto, y han ido en la dirección contraria, incluso técnicamente."

"Intento guiar a este equipo lo mejor que puedo, pero no siempre se nos ha escuchado. Y por eso persisten algunos problemas. Ahora hay gente nueva en el equipo, a nivel técnico, y les deseo lo mejor, y espero que este equipo pueda salir adelante. Pero sí, ese círculo era esencial desde el principio y no se puso en marcha adecuadamente para que diéramos un paso adelante suficiente".

Ocon se va de Alpine sabiendo lo que quiere. Foto de: Alpine

En 2025, Ocon se unirá a Haas para descubrir un nuevo proyecto y, como ya está convencido, una forma muy diferente de trabajar bajo la dirección de Ayao Komatsu. Formando equipo con Oliver Bearman, el piloto francés será naturalmente la voz de la experiencia y pretende aplicar las lecciones aprendidas en su etapa con Alpine.

"No sé si es correcto llamarme líder, pero voy a trabajar duro para no perderme el más mínimo detalle y compartir todo lo que considere importante para mejorar", afirma. "Rápidamente, porque no puedes esperar un año a que las cosas sucedan, porque necesitas tiempo para desarrollar y crear cosas. Si se te escapa algo en los primeros seis meses, después puedes tardar entre seis meses y un año en volver a hablar de ello".

"He aprendido que ese círculo es la clave, y eso es lo que tiene que ocurrir. Me aseguraré de que, una vez que haya dicho algo, reciba una respuesta y una explicación, para poder abrir un debate. Porque si sólo es hablar, se disipa. Y no lleva a ninguna parte".