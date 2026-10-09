La parrilla de salida para la carrera sprint GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay
Esta es la parrilla de salida para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en Marina Bay.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
La parrilla de salida para el GP de Bahréin en Malasia de F1 2026
|
1
|
Max Verstappen
|
2
|
George Russell
|
3
|
Charles Leclerc
|
4
|
Oscar Piastri
|
5
|
Lando Norris
|
6
|
Lewis Hamilton
|
7
|
|
8
|
|
9
|
Isack Hadjar
|
10
|
Pierre Gasly
|
11
|
Franco Colapinto
|
12
|
Nico Hülkenberg
|
13
|
Oliver Bearman
|
14
|
Gabriel Bortoleto
|
15
|
Fernando Alonso
|
16
|
Esteban Ocon
|
17
|
Arvid Lindblad
|
18
|
Lance Stroll
|
19
|
Alexander Albon
|
20
|
|
21
|
|
22
|
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026?
Franco Colapinto iniciará desde la 11° posición para la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Singapur. El argentino llegó hasta la SQ2, donde marcó un mejor tiempo de 1m33s249 que lo dejó a menos de una décima de su compañero, Pierre Gasly.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Bahréin en Malasia de F1 2026?
Sergio Pérez arrancará desde la 20° posición de partida para la carrera sprint del Gran Premio de Singpaur. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m36s760 que lo dejó 20°.
Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
1'32.246
|M
|192.788
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
+0.316
1'32.562
|0.316
|M
|192.130
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.326
1'32.572
|0.010
|M
|192.109
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+0.368
1'32.614
|0.042
|M
|192.022
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.455
1'32.701
|0.087
|M
|191.842
|6
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.701
1'32.947
|0.246
|M
|191.334
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.752
1'32.998
|0.051
|M
|191.229
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.860
1'33.106
|0.108
|M
|191.008
|9
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.887
1'33.133
|0.027
|M
|190.952
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+0.909
1'33.155
|0.022
|M
|190.907
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.003
1'33.249
|0.094
|M
|190.715
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|14
|
+1.174
1'33.420
|0.171
|M
|190.366
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+1.177
1'33.423
|0.003
|M
|190.359
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|14
|
+1.220
1'33.466
|0.043
|M
|190.272
|15
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|12
|
+1.488
1'33.734
|0.268
|M
|189.728
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|12
|
+2.122
1'34.368
|0.634
|M
|188.453
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
1'33.477
|M
|190.250
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+0.018
1'33.495
|0.018
|M
|190.213
|3
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
+0.096
1'33.573
|0.078
|M
|190.054
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.271
1'33.748
|0.175
|M
|189.700
|5
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|8
|
+0.651
1'34.128
|0.380
|M
|188.934
|6
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.705
1'34.182
|0.054
|M
|188.825
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|5
|
+0.780
1'34.257
|0.075
|M
|188.675
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|7
|
+0.800
1'34.277
|0.020
|M
|188.635
|9
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
+0.915
1'34.392
|0.115
|M
|188.405
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.196
1'34.673
|0.281
|M
|187.846
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|8
|
+1.213
1'34.690
|0.017
|M
|187.812
|12
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.378
1'34.855
|0.165
|M
|187.486
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.473
1'34.950
|0.095
|M
|187.298
|14
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+1.483
1'34.960
|0.010
|M
|187.278
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.527
1'35.004
|0.044
|M
|187.192
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.571
1'35.048
|0.044
|M
|187.105
|17
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.659
1'35.136
|0.088
|M
|186.932
|18
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+2.185
1'35.662
|0.526
|M
|185.904
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|7
|
+2.653
1'36.130
|0.468
|M
|184.999
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+3.283
1'36.760
|0.630
|M
|183.794
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+3.391
1'36.868
|0.108
|M
|183.590
|22
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|7
|
+3.899
1'37.376
|0.508
|M
|182.632
|Ver los resultados completos
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