La parrilla de salida para la carrera sprint GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

La parrilla de salida para el GP de Bahréin en Malasia de F1 2026

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 11° posición para la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Singapur. El argentino llegó hasta la SQ2, donde marcó un mejor tiempo de 1m33s249 que lo dejó a menos de una décima de su compañero, Pierre Gasly.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Bahréin en Malasia de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 20° posición de partida para la carrera sprint del Gran Premio de Singpaur. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m36s760 que lo dejó 20°.