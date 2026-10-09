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Fórmula 1 GP de Singapur

La parrilla de salida para la carrera sprint GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Esta es la parrilla de salida para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en Marina Bay.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

La parrilla de salida para el GP de Bahréin en Malasia de F1 2026

1

 Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

3

 Charles Leclerc
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Oscar Piastri
(McLaren)

5

 Lando Norris
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

7

 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

 

9

 Isack Hadjar
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

11

 Franco Colapinto
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

13

 Oliver Bearman
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

15

 Fernando Alonso 
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Esteban Ocon
(Haas)

17

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

19

 Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Sergio Pérez
(Cadillac)

 

21

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera sprint del GP de Singapur de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 11° posición para la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Singapur. El argentino llegó hasta la SQ2, donde marcó un mejor tiempo de 1m33s249 que lo dejó a menos de una décima de su compañero, Pierre Gasly.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Bahréin en Malasia de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 20° posición de partida para la carrera sprint del Gran Premio de Singpaur. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m36s760 que lo dejó 20°.

Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

1'32.246

   M 192.788
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 11

+0.316

1'32.562

 0.316 M 192.130
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.326

1'32.572

 0.010 M 192.109
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.368

1'32.614

 0.042 M 192.022
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+0.455

1'32.701

 0.087 M 191.842
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 12

+0.701

1'32.947

 0.246 M 191.334
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.752

1'32.998

 0.051 M 191.229
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 13

+0.860

1'33.106

 0.108 M 191.008
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 12

+0.887

1'33.133

 0.027 M 190.952
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.909

1'33.155

 0.022 M 190.907
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.003

1'33.249

 0.094 M 190.715
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+1.174

1'33.420

 0.171 M 190.366
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+1.177

1'33.423

 0.003 M 190.359
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 14

+1.220

1'33.466

 0.043 M 190.272
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 12

+1.488

1'33.734

 0.268 M 189.728
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 12

+2.122

1'34.368

 0.634 M 188.453
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Singapur - SQ1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 6

1'33.477

   M 190.250
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.018

1'33.495

 0.018 M 190.213
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.096

1'33.573

 0.078 M 190.054
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.271

1'33.748

 0.175 M 189.700
5 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 8

+0.651

1'34.128

 0.380 M 188.934
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 6

+0.705

1'34.182

 0.054 M 188.825
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 5

+0.780

1'34.257

 0.075 M 188.675
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.800

1'34.277

 0.020 M 188.635
9 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 8

+0.915

1'34.392

 0.115 M 188.405
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.196

1'34.673

 0.281 M 187.846
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 8

+1.213

1'34.690

 0.017 M 187.812
12 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 6

+1.378

1'34.855

 0.165 M 187.486
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+1.473

1'34.950

 0.095 M 187.298
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 6

+1.483

1'34.960

 0.010 M 187.278
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 6

+1.527

1'35.004

 0.044 M 187.192
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+1.571

1'35.048

 0.044 M 187.105
17 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 6

+1.659

1'35.136

 0.088 M 186.932
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 6

+2.185

1'35.662

 0.526 M 185.904
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 7

+2.653

1'36.130

 0.468 M 184.999
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 8

+3.283

1'36.760

 0.630 M 183.794
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+3.391

1'36.868

 0.108 M 183.590
22 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 7

+3.899

1'37.376

 0.508 M 182.632
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