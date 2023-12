El sueño de Pato O'Ward: llegar a la F1 después de ganar Indy 500

O'Ward impresionó en su última aparición en un monoplaza de F1 de McLaren al terminar segundo en la prueba de post-temporada de Abu Dhabi, completando 103 vueltas en el MCL60 para terminar a sólo 0.269s de Esteban Ocon, autor del mejor registro ese día con su Alpine.

La participación del mexicano en el test se produjo días después de ser anunciado como uno de los pilotos reserva de McLaren para 2024, habiendo completado ya pruebas privadas en el MCL35 de 2021, así como un par de sesiones de FP1.

O'Ward se centrará en su campaña 2024 en IndyCar antes de unirse al equipo de F1 en su papel de reserva a partir del Gran Premio de Singapur de septiembre.

Su prueba de Abu Dhabi es el más reciente paso hacia tener un asiento en la F1, aunque el mexicano de 24 años dice que su prioridad sigue siendo ganar las 500 millas de Indianápolis para McLaren después de perder por poco ante Marcus Ericsson en 2022.

Cuando se le preguntó si se sentía más cerca que nunca de un asiento en la F1, O'Ward dijo: "Absolutamente, cada vez que haces más FP1s o más pruebas, eso es sólo más tiempo en el coche".

"Y eso significa que, en última instancia, alguien cree en ti y te da la oportunidad de estar preparado si se abren esas puertas".

"Estoy totalmente centrado en lo que tengo que hacer en la IndyCar porque quiero darle la victoria de las 500 a McLaren, quiero ser el que se la dé porque he estado con ellos durante cuatro años, empezando el quinto el año que viene".

"Y luego sería toda una historia de Cenicienta afrontar el reto en la Fórmula 1 y ser un contendiente, no sólo venir aquí a divertirme".

Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL60

Cuando se le pidió que se explayara sobre su prueba de 103 vueltas, O'Ward dijo que estaba satisfecho con la forma en que siguió encontrando ganancias hasta sus últimas tandas con neumáticos blandos.

"Desde el principio hasta el final del día, e incluso desde mi penúltima tanda con blandos hasta mi última tanda con blandos, el aprendizaje que estuve haciendo curva a curva fue enorme", explicó.

"Creo que estoy bastante cerca (del límite). Creo que todavía me queda un poco, pero he llegado a un buen punto en el que me he sentido a los mandos del coche".

"He dado más de 100 vueltas y mi cuello terminó como un campeón, estoy muy orgulloso".

"No sabes cuánto he trabajado en mi cuello los dos últimos años. Lo he destrozado día tras día para soportar de lo que son capaces estos coches".

O'Ward cree que sus obligaciones en la F1 lo harán mejor piloto independientemente de su futuro profesional, mientras se prepara para mejorar su cuarto puesto en el campeonato de la IndyCar de 2023.

"Si quieres ser campeón, tienes que ponerte en esas posiciones incómodas para crecer", explicó.

"Requiere mucho trabajo, muchos detalles finos y a veces puede llegar a ser realmente frustrante, pero he tenido que trabajar muy duro para llegar a donde he llegado, así que para mí es un bonito reto que aceptar".

"Si acaba ocurriendo, fantástico. Sé que soy lo bastante bueno para estar aquí. Pero si no ocurre, sólo me hará mejorar en cualquier otro sitio".

