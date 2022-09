Piastri: "No sabía si Ricciardo quería saber de mí"

Cargar reproductor de audio

La decisión de McLaren de firmar a Piastri para la próxima temporada llevó a desencadenar la salida de Ricciardo de la escuadra con sede en Woking, lo que dejó su futuro en la F1 ahora incierto.

Ese escenario podría haber provocado mucha incomodidad entre ambos, ya que su nacionalidad compartida añadía un plus a los movimientos del mercado de pilotos.

Pero en una muestra de asegurar que no había ninguna posibilidad de que surgieran tensiones, Ricciardo reveló que habló con Piastri y con su mánager Mark Webber después de las vacaciones de verano para aclarar las cosas.

Piastri ha revelado que la llamada de Ricciardo fue muy bien recibida, ya que había estado un poco nervioso de antemano sobre si habría o no problemas entre ellos.

En declaraciones al podcast oficial del Gran Premio de Australia, In the Fast Lane, Piastri se sinceró sobre la importancia de que Ricciardo fuera el primero en dar el paso.

"Estaba planeando ponerme en contacto yo mismo, pero con el calendario de las cosas, él estaba obviamente en las carreras, francamente no sabía si quería saber de mí", dijo Piastri.

"Intentaba pensar en qué decir, pero se me adelantó. Fue un verdadero profesional, mi respeto por él ya era muy alto y sólo ha aumentado por la forma en que ha respondido".

"Que se pusiera en contacto de esa manera fue estupendo para mí personalmente, sabiendo que no había resentimientos. Eso me ayuda bastante, y fue bueno que se pusiera en contacto".

Y añadió: "Fue un momento bonito. Si puedo acercarme a emular el éxito que ha tenido en la pista y el carácter que tiene fuera de ella, creo que haré un trabajo razonable".

Aunque el cambio de Piastri a McLaren ya es definitivo, aún no sabe cuándo podrá conducir por primera vez con su nuevo equipo.

Sigue teniendo contrato con Alpine, aunque ya no forma parte de las tareas oficiales del equipo en los grandes premios.

Se está discutiendo la posibilidad de que Piastri sea liberado del contrato antes de tiempo, lo que podría permitirle una primera oportunidad de conducir para McLaren en una sesión de FP1 esta temporada.

Sin embargo, no se ha resuelto nada al respecto, lo que lo deja sin saber cuándo será su primera salida con McLaren.

"No estoy seguro todavía y no lo sabemos", dijo. "Obviamente es algo que estamos discutiendo con Alpine en este momento. Pero sí, a partir de ahora, no sé cuándo, ni lo que depara el resto del año".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Oscar Piastri, piloto de reserva de Alpine. Photo by: Motorsport Images