El exjefe del equipo Haas de Formula 1, Guenther Steiner, dice que Charles Leclerc debe aprender de la determinación y el enfoque mental de Lewis Hamilton para sacar el máximo de Ferrari.

Tras la victoria revelación de Hamilton para la escudería de Maranello en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Steiner argumentó que Leclerc no debería centrarse solo en los datos de telemetría o los reglajes técnicos, sino también en cómo trabaja Hamilton con el equipo.

"Charles es un piloto de carreras muy rápido. Charles también es inteligente. Se subirá al carro, al carro de Lewis Hamilton, como vimos en Monte Carlo," dijo Steiner durante una aparición en The Red Flags Podcast.

"Dijo: 'Quiero lo que Lewis tenía en su coche, los frenos, necesito ir en esa dirección.' Le dio la confianza de que lo que hace Lewis es bueno, y ahora tiene que usar lo que hace Lewis y quizá dar un paso atrás para avanzar.

"Necesita decir: 'Lo hice a mi manera, obviamente la manera de Lewis funcionó mejor porque ganó una carrera y yo no, y ahora necesito volver y ver qué hace e intentar ser más rápido que él.'

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"Pero en el equipo, no necesita hacer nada porque creo que de todos modos tiene mucho crédito dentro del equipo. Lleva allí mucho tiempo, y estará allí durante mucho tiempo después de haber firmado su contrato."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Steiner argumentó que Leclerc necesita aprender del enfoque proactivo de Hamilton y de su disposición a enfrentarse al equipo cuando sea necesario. Añadió: "Con Charles, no creo que esté en el coche; el equilibrio de estos coches es bastante bueno. Pero creo que lo que Charles aprenderá de lo que hizo Lewis tiene más que ver con cómo abordó conseguir que se hiciera a su manera.

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"La parte mental es más [importante] que la parte técnica aquí. Lewis no estaba contento el año pasado. El mundo lo vapuleó, pero siguió haciendo lo que sentía que necesitaba hacer, y creo que lo que Charles sacará de esto es: 'Tengo que mantener mi postura', porque cuando cambiaron los frenos del coche de Lewis, lo convencieron de quedarse con los antiguos hasta que él mismo se convenció de que también los necesitaba.

"Así que, para él, lo más importante es aprender cómo Lewis lidió mentalmente con eso."

Hamilton ocupa actualmente el segundo puesto en el campeonato de pilotos con 115 puntos, mientras que Leclerc es cuarto con 75 puntos.