Szafnauer ve similar el podio de Alonso y el de Pérez en Bahréin 2014

Después de que el prometedor ritmo de pruebas del AMR23 llamara la atención en el paddock de la F1, Aston Martin confirmó su paso al frente al conseguir el tercer y sexto puesto en el Gran Premio de Bahréin con Fernando Alonso y Lance Stroll.

Mientras Aston Martin acaparaba titulares al ayudar a Alonso a conseguir su primer podio en dos años, el antiguo jefe del equipo de Silverstone, Szafnauer, señaló que el resultado de Bahréin le recordaba a la carrera de 2014.

En su etapa como Force India -con Szafnauer al mando-, Sergio Pérez fue tercero y Nico Hulkenberg, quinto, cuando Baréin era la tercera prueba del mundial.

"Bueno, han dado el salto. Quiero decir, para ser justos con ellos, siempre ha sido un equipo bueno y eficiente", dijo Szafnauer, que dejó Aston Martin por Alpine a principios de 2022.

"Felicitaciones a ellos, pero creo que Force India en 2014 estuvo exactamente igual: más o menos en la misma posición relativa, en el podio. Creo que (Pérez) se clasificó quinto en 2014 y tuvo un ritmo de carrera realmente bueno".

"Los felicito por dar el gran paso adelante respecto al año pasado".

Podio: segundo lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing, ganador, Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aunque Szafnauer admitió que Aston será difícil de alcanzar para Alpine, prefiere centrarse en el propio déficit del equipo de Enstone respecto a los líderes para calibrar su progreso.

"Lo que tenemos que mirar es lo cerca que estábamos en relación a la pole del año pasado", explicó. "¿Qué tan cerca estábamos en ritmo de carrera, y dónde podríamos haber terminado si no hubiéramos tenido nuestros problemas operativos en relación con aquellos: fue mejor que el año pasado o no?"

"Porque lo que tenemos que hacer cada año es ponernos al día. Y sí, Aston ha hecho grandes mejoras y tenemos que alcanzarles también".

Alpine se mostró fuerte en Bahréin tras unos enigmáticos test de pretemporada, pero su fin de semana de carrera se vio lastrado por contratiempos de sus dos pilotos.

Esteban Ocon se clasificó noveno, pero su carrera se complicó por una serie de penalizaciones, empezando por una de cinco segundos por alinearse incorrectamente en la salida, y finalmente se retiró.

Pierre Gasly, que admitió haber sido demasiado agresivo en la puesta a punto, se clasificó último tras superar los límites de la pista en su vuelta rápida.

Pero el francés destacó en la carrera y escaló posiciones hasta terminar noveno, demostrando el potencial de Alpine.

Pierre Gasly, Alpine A523, Logan Sargeant, Williams FW45 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Szafnauer cree que el objetivo de Alpine de mantener el cuarto puesto de 2022 sigue en pie a pesar de la mostrado por Aston.

"Creo que sí, todavía tenemos que hacerlo", dijo. "No puedo recordar dónde estábamos el año pasado para la primera carrera, pero probablemente en una posición similar".

"Creo que, el año pasado, Alfa (Romeo) nos ganó aquí. Puede que incluso Haas nos ganara. No me acuerdo. Aston no lo hizo, McLaren estuvo cerca de nosotros. Así que, aunque hay diferentes competidores, tenemos que hacer lo que hicimos el año pasado, y terminar cuartos y acercarnos a los tres primeros".

"Esta carrera no ha sido una carrera normal para nosotros, normalmente no cometemos estos errores de tipo operativo. Si hubiéramos hecho una carrera normal desde la novena posición, creo que Lance hubiera estado justo delante de nosotros. Y la pregunta para mí es, si hubiéramos hecho una carrera normal, ¿podríamos haberles ganado?"

"Aún no lo sé, pero tenemos que reflexionar y hacerlo mejor. No es donde queremos estar, pero creo que somos capaces de hacerlo mejor".

