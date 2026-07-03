Por qué Ferrari espera complicaciones en Silverstone y Spa

Tras la victoria de Lewis Hamilton en Barcelona, crecieron las esperanzas de que Ferrari pudiera convertirse en un auténtico aspirante en la lucha por el título de Fórmula 1 de este año, pero el siete veces campeón del mundo insiste en que todavía queda mucho camino por recorrer.

Eso se debe en parte a lo que Hamilton describe como la fuerza "fenomenal" de su antiguo empleador Mercedes, pero también a que Ferrari todavía carece de rendimiento absoluto de motor pese a introducir en Austria su primera mejora ADUO de la temporada.

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En el Red Bull Ring, Hamilton sintió que la brecha con la unidad de potencia de Mercedes seguía siendo significativa.

"Obviamente tuvimos algunas grandes actuaciones antes. El hecho es que, como se pudo ver en la carrera, perdemos bastante tiempo. Creo que son como cuatro décimas las que perdemos en línea recta. Es difícil recuperar eso en las curvas", dijo Hamilton el jueves en Silverstone.

"Creo que tenemos un gran coche en lo fundamental, simplemente tenemos que seguir trabajando para maximizar lo que podamos, sumar tantos puntos como podamos hasta que podamos cerrar ese déficit".

Según Hamilton, la ventaja de la unidad de potencia de Mercedes no reside solo en la potencia absoluta, sino también en la gestión de la energía. Eso se convertirá en un factor aún mayor en Silverstone y Spa-Francorchamps de lo que ha sido en los recientes fines de semana de carrera.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"No es que no tenga confianza”, añadió. “Es que el hecho es que tenemos rectas largas. Creo que este va a ser el fin de semana más inaudito en términos de despliegue de potencia.

"Todos los pilotos hemos estado hablando en el chat de pilotos, [sobre] lo pobre que va a ser la potencia en esta pista. Nos quedamos sin energía de la batería.

"Solo hay unas pocas curvas para cargar el motor, así que el MGU-K estará apagado durante una gran parte de la vuelta y ahí es donde probablemente sufriremos más. El déficit podría ser el doble de grande".

Su compañero de equipo Charles Leclerc ofreció una evaluación similar. El monegasco admitió que le faltó ritmo de carrera en Austria y, aunque Ferrari ha identificado lecciones de ese fin de semana, espera desafíos aún mayores en Silverstone y Spa.

"Es cierto que en Austria no fue una lucha hasta el domingo. Pero el domingo, definitivamente sufrí. Creo que identificamos algunas cosas que desempeñaron un papel importante en la falta de rendimiento del domingo.

"Cambiaremos eso, pero también es justo decir que las próximas dos carreras serán, creo, muy difíciles para el equipo. Pero lo mejor que puedo hacer es mantener la cabeza agachada y seguir empujando sin importar dónde estemos luchando".

Charles Leclerc: "The next two races will be very tough for the team" Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Hamilton insta a Ferrari a maximizar Silverstone y Spa, y atacar en Budapest

Con la unidad de potencia de Ferrari aún por detrás de Mercedes, Hamilton todavía no está dispuesto a hablar demasiado sobre un posible desafío por el título antes de su carrera de casa.

Preguntado sobre si todavía hay algo que pueda hacer para alcanzar a Kimi Antonelli esta temporada, el nueve veces ganador en Silverstone se rio: "¡Creo que aparte de meterme en el garaje de Mercedes y aflojar los tornillos!

"Mira, Mercedes es un equipo fenomenal. Los estás viendo rendir a un nivel increíble, y es realmente hermoso ver cuando un equipo está completamente en sinergia.

"Y lo que han traído y lo que han hecho este año es enorme, y creo que hará falta muchísimo para que alguien les dé alcance".

Aun así, Hamilton también sabe que 2026 es más que nunca una carrera de desarrollo y que el orden competitivo todavía puede cambiar, señalando a Red Bull como otro ejemplo.

"Ahora también has visto que Red Bull realmente ha dado un paso. Dieron un paso enorme en la última carrera.

"Así que, sin duda, imagino que Max va a ser un gran aspirante a ello, y también tiene la potencia para igualar a Mercedes. Así que anticipo que van a ser realmente fuertes".

The Silverstone layout could prove challenging for Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El mensaje de Hamilton a Ferrari es simplemente maximizar cada oportunidad durante los fines de semana más difíciles y atacar en circuitos que se adapten mejor al SF-26, como el Hungaroring.

"Solo tenemos que extraer todo lo que podamos de cada fin de semana, e incluso, si es posible, un poco más de lo que quizá sea posible en términos de rendimiento”, dijo.

"Y luego habrá algunas pistas donde se neutralice un poco. Imagino que Budapest podría ser una batalla un poco más ajustada porque no tiene rectas largas. Necesitamos más circuitos de ese tipo, para ser sincero.

"Pero sí, creo que también es demasiado pronto. Quiero decir, Kimi está muy por delante. Eso sigue siendo muchos puntos de ventaja, y aumentó un poco más su ventaja en la última carrera.

"Así que por eso dije que es un buen baño de realidad para nosotros, pero no se acaba hasta que se acaba. Todos y cada uno están muy motivados y empujando tanto como pueden, así que eso es todo lo que puedo pedir".

Información adicional de Ed Hardy.