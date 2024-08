Pourchaire: "Duele mucho no ser tenido en cuenta en la F1"

Pourchaire, que se proclamó campeón de Fórmula 2 la temporada pasada, no termina de asimilar la situación en la que se encuentra. Aunque es piloto reserva del equipo Stake F1 y ha sido elogiado en varias ocasiones por el representante de la escudería, Alessandro Alunni Bravi, el joven francés no figura entre los planes para ocupar un asiento la próxima temporada en el proyecto de Audi.

Más aún, esta semana se confirmó que Robert Shwartzman, piloto del establo de Ferrari, tomará el lugar de Valtteri Bottas en la FP1 de Zandvoort.

Exiliado en un principio a la Super Fórmula, campeonato que abandonó rápidamente para aprovechar una oportunidad en la IndyCar con McLaren, también decepcionado en parte por un compromiso a largo plazo incumplido, Pourchaire se muestra decepcionado con su presente.

De momento hay cuatro monoplazas de Fórmula 1 disponibles para la temporada 2025 y, salvo sorpresas, no parece probable que ninguno de ellos vaya a parar al francés.

Esta situación tan frustrante, que ya ha mencionado públicamente en varias ocasiones, sigue siendo complicada para un piloto de 20 años que sigue aferrado a su sueño.

"Es difícil porque gané la Fórmula 2, que es el último paso antes de la Fórmula 1", recuerda Pourchaire en el podcast Speed Street de Conor Daly. "En el paddock de la F1, todo el mundo está pendiente de los pilotos de F2 para ver cuáles pilotarán en la F1 en los próximos años. Sentí que me tenían en cuenta, pero no tanto, y eso duele mucho".

A pesar de una tendencia que no le favorece, Pourchaire no se rinde. También sabe que la suerte puede cambiar y que el mundo de la F1 no es ajeno a las paradojas.

"No creo que la puerta esté cerrada todavía", espera. "Ya sabes, esto es la Fórmula 1, nunca se sabe lo que puede pasar en este mundo. Ves que pasan cosas locas, así que sigo creyendo que probablemente merezco una oportunidad, al menos una oportunidad de mostrarme".

Aunque McLaren lo sacrificó en la IndyCar el pasado mes de junio para no perder la oportunidad de contratar a Nolan Siegel, las perspectivas de pilotar en la serie estadounidense la próxima temporada siguen siendo reales para Pourchaire.

"He mantenido conversaciones con otros equipos, principalmente con vistas a la próxima temporada ", confirma. "Porque si no consigo una oportunidad en la Fórmula 1, la IndyCar es definitivamente algo que quiero hacer".