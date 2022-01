Cargar reproductor de audio

Como medida de ahorro de costes, la Fórmula 1 estableció una pretemporada muy reducida para 2021, con solo tres jornadas por equipo que dejaban únicamente día y medio de preparación en pista a cada piloto.

Sin embargo, con la llegada del nuevo reglamento técnico que dejará una nueva generación de coches, en 2022 habrá, como querían los equipos y pilotos, más pruebas de pretemporada, los que también se conocen como test de invierno. Serán seis días en 2022, dos días menos que lo que había hasta 2020, y en dos sedes, algo que no ocurría desde 2015, cuando el Circuit de Barcelona-Catalunya y el de Jerez se repartieron los ensayos.

¿Dónde y cuándo son los test de invierno de Fórmula 1?

En Montmeló (Circuit de Barcelona-Catalunya) del miércoles 23 de febrero al viernes 25 de febrero.

En Sakhir (Circuito Internacional de Bahrein) del jueves 10 de marzo al sábado 12 de marzo.

Las pruebas oficiales de invierno (pretemporada) de la Fórmula 1 para 2022 se llevarán a cabo en España y Bahrein. La F1 probará por primera vez tres días en el Circuit de Barcelona-Catalunya del 23 al 25 de febrero, cuando veremos por primera vez a los nuevos monoplazas en acción. Luego viajarán a Oriente Medio, donde se realizarán test nuevamente durante tres días en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, del 10 al 12 de marzo. Una semana después, arranca la temporada 2022 de F1 en el mismo circuito, en Bahrein.

Se ha necesitado cambiar el reglamento deportivo, ya que el anterior obligaba a al menos 10 días de separación entre los últimos test y la primera carrera, y en 2022 habrá solo ocho días entre la última jornada de pruebas y el primer domingo de la temporada.

Días y horarios de los test de pretemporada de la F1 2022 y pruebas

Fecha Circuito Pruebas 23 de febrero de 2022 Circuit de Barcelona-Catalunya Test de pretemporada 24 de febrero de 2022 Circuit de Barcelona-Catalunya Test de pretemporada 25 de febrero de 2022 Circuit de Barcelona-Catalunya Test de pretemporada 10 de marzo de 2022 Bahrein International Circuit Test de pretemporada 11 de marzo de 2022 Bahrein International Circuit Test de pretemporada 12 de marzo de 2022 Bahrein International Circuit Test de pretemporada

Aunque aún no hay horarios de los test de F1 2022, en Barcelona se espera que empiecen a las 09:00h de la mañana y duren hasta las 18:00h, con un parón entre medias, de 13:00h a 14:00h, para comer.

En Bahrein, al menos en los test de F1 2021, los horarios eran diferentes, y se espera transcurran en la madrugada de latinoamérica.

¿Dónde puedo ver los test de invierno de la pretemporada 2022 de Fórmula 1?

Hay muy poca información oficial sobre si los test de pretemporada se podrán ver en el circuito y por televisión. Todo apunta a que por la situación sanitaria actual serán a puerta cerrada para el público al menos en Barcelona, por lo que las gradas estarán completamente vacías. De hecho, en la web del Circuit de Barcelona no se venden entradas, pese a que las del GP de España de mayo sí están disponibles, y en redes sociales invitan a esperar.

La presión de Bahrein está siendo clave. Saben que todas las miradas estarán puestas en los nuevos coches y quieren que los equipos luzcan en Barcelona decoraciones provisionales para que veamos los diseños definitivos solo en Sakhir.

F1TV Pro, la plataforma oficial de la F1 (de pago), publicará al final de cada día un resumen de una hora que contendrá los aspectos más destacados, entrevistas y análisis de la jornada, pero tampoco retransmitirá los test de Barcelona, solo Bahrein.

Aquí, en Motorsport.com Latinoamérica, haremos un directo de los test de pretemporada 2022 cada día.

¿Los motores usados ​​en los test de invierno cuentan para la nueva temporada?

No, durante los test de pretemporada, los equipos pueden intercambiar y utilizar las piezas que deseen. Eso también se aplica a los motores y componentes relacionados con la unidad de potencia. Por tanto, un motor averiado durante los test no influye en la temporada siguiente. Sin embargo, los equipos deben tener cuidado, ya que de muchas piezas algunas escuderías fabrican pocas o ninguna pieza de repuesto. Por lo tanto, un accidente con muchos daños puede causar problemas importantes.

¿Son representativos los tiempos de los test de Fórmula 1 en pretemporada?

En general, no se debe dar demasiada importancia a los tiempos de un test de invierno. Muchos factores influyen. ¿Cuánto combustible lleva un piloto en el coche en su vuelta más rápida, qué modo de motor se utilizó y cómo eran las condiciones de la pista? Hay muchas cosas que juegan un papel importante. Por tanto, es difícil determinar la clasificación en función de los resultados. Solo tendremos la primera indicación real del ritmo de cada uno durante la clasificación para el primer gran premio, cuando el resultado realmente afecta a la competición.

¿Qué es el sandbagging en la Fórmula 1? Ir de farol

La traducción literal de 'sandbag' es saco de arena, y es un término que se escucha mucho durante todas las pruebas de invierno de Fórmula 1. Se trata de tirar metafóricamente arena a los ojos de la competencia, es decir, no mostrar todas tus armas. Sandbagging es la expresión en inglés de este fenómeno, en referencia a los sacos de arena ficticios que los equipos "cuelgan" del coche para ocultar su verdadera velocidad. En español se utiliza la expresión "ir de farol", es decir, ocultar tus cartas, simular que eres menos bueno de lo que realmente eres.

Ninguno de los equipos de carreras quiere que la competencia sepa más de lo necesario sobre ellos, así que harán todo lo posible para tapar su velocidad máxima. Hay escuderías de F1 que van de farol incluso durante los grandes premios, ocultando su verdadero ritmo en entrenamientos libres y hasta Q1 y Q2 para dar el primer golpe sobre la mesa real en la definitiva Q3 de la clasificación.

¿Qué prueban los equipos de Fórmula 1 durante los test de invierno de pretemporada?

Todos los equipos tienen su propio programa de pruebas para las dos semanas de test, pero en todos los casos se trata principalmente de buscar fiabilidad. La búsqueda de velocidad solo comenzará en una etapa posterior. En primera lugar, los equipos quieren recorrer muchos kilómetros para comprobar si todos los sistemas funcionan y si no hay problemas al principio. Después de eso, se trata de recopilar datos, que los ingenieros analizan exhaustivamente en el circuito y en la fábrica. Estos datos se recopilan por medio de muchos sensores en los monoplazas, pero también con las conocidas 'parrillas' que colocan alrededor del coche. Los pilotos transmiten a los ingenieros sus primeras impresiones sobre el comportamiento en pista y el comportamiento de conducción.

También vemos regularmente "pintura flo-viz" (parafina, aquí puedes leer más) en los coches. Flo-viz significa, en español, "visualización de flujo". Es un líquido fino que se esparce sobre la carrocería al paso por el viento durante una vuelta y sigue las trayectorias de las corrientes de aire sobre el coche. Eso permite al equipo ver rápidamente si los elementos aerodinámicos están funcionando correctamente y dirigir el aire en la dirección correcta.

Este año, los equipos tendrán mucho trabajo por hacer, ya que se estrena un nuevo reglamento técnico. A partir de 2022, la carga aerodinámica se generará principalmente a través del efecto suelo debajo del coche, y mucho menos a través del alerón delantero y trasero. Eso reduce la cantidad de aire sucio detrás del coche, lo que debería facilitar seguir a otro.

¿Por qué los equipos de F1 solo llevan un coche en los test de pretemporada?

Para ahorrar costes, hace unos años se decidió poner en pista solo un coche por equipo durante las pruebas de invierno de Fórmula 1. Es un tema caro rodar con un coche de F1, también debido a la gran cantidad de personal que se requiere. Además, el margen entre la última carrera de 2021 y el primer día de test de invierno de 2022 es muy corto, lo que puede dificultar que los equipos, especialmente los más pequeños, fabriquen dos coches a tiempo.

¿Qué es un filming day en Fórmula 1? Pruebas de rodaje, ¿en qué consiste?

Todos los equipos de Fórmula 1 pueden realizar dos días de filming day al año. En esos días se trata principalmente de grabar imágenes promocionales, para vídeos de publicidad. Los equipos pueden rodar un máximo de 100 kilómetros en un día y llevar neumáticos de demostración especiales de Pirelli, no con los que compiten en el mundial. Muchas escuderías ya aprovechan uno de esos días de rodaje antes de los primeros test de invierno para descubrir y resolver los primeros problemas iniciales y no perder un valioso durante las pruebas. Red Bull, en particular, ha hecho eso frecuentemente en los últimos años, y varios equipos usan los filming day para que sus pilotos nuevos se acostumbren a la manera de trabajar de su escudería o empiecen a conocer el nuevo coche.

¿El más rápido en los test de pretemporada de F1 suele ser luego el más rápido?

No, no siempre. Aquí echamos un vistazo a los resultados de las pruebas de pretemporada de F1 en los últimos 10 años comparándolo con el tiempo equivalente a la pole position en el mismo circuito durante el gran premio de esa esa temporada. Esto solo debe tomarse como una guía aproximada debido a los diferentes compuestos de neumáticos, cargas de combustible y condiciones en las que se habría establecido cada tiempo de vuelta cuando se compara el mejor tiempo en los test con el de la pole position. Por ejemplo, la pista de Barcelona no está igual en febrero que en mayo, cuando es el GP de España. Año Circuito Piloto Equipo Vuelta más rápida en los test Piloto Equipo Tiempo de la Pole position 2021 Bahrein Max Verstappen Red Bull 1:28.960 Max Verstappen Red Bull 1:28.997 2020 Barcelona Valtteri Bottas Mercedes 1:15.732s Lewis Hamilton Mercedes 1:15.584 2019 Barcelona Sebastian Vettel Ferrari 1:16.221 Valtteri Bottas Mercedes 1:15.406 2018 Barcelona Sebastian Vettel Ferrari 1:17.182 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.173 2017 Barcelona Kimi Raikkonen Ferrari 1:18.634 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.149 2016 Barcelona Kimi Raikkonen Ferrari 1:22.765 Lewis Hamilton Mercedes 1:22.000 2015 Barcelona Nico Rosberg Mercedes 1:22.792 Nico Rosberg Mercedes 1:24.681 2014 Bahrein Felipe Massa Williams 1:33.258s Nico Rosberg Mercedes 1:33.185 2013 Barcelona Nico Rosberg Mercedes 1:20.130 Nico Rosberg Mercedes 1:20.718 2012 Barcelona Kimi Raikkonen Lotus 1:22.030 Pastor Maldonado Williams 1:22.285

Vídeo: decoraciones curiosas de coches de F1 durante los test de F1