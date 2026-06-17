Con un ambicioso plan que promete cumplir los objetivos de la Fórmula 1 para ofrecer carreras entretenidas, accesibles y sostenibles en ciudades sede, Madrid se ganó el derecho a albergar el Gran Premio de España, que antes se celebraba en Barcelona, ​​durante 10 años en el recinto ferial IFEMA, cerca del aeropuerto internacional de Barajas.

A menos de tres meses del debut del circuito de Madring en la Fórmula 1, 45 años después de que la capital española acogiera por última vez una carrera de F1 en Jarama, los organizadores abrieron sus puertas para una fastuosa ceremonia de inauguración, con la presencia de dignatarios regionales y el embajador de la carrera, Carlos Sainz.

El evento también brindó a algunos medios de comunicación la oportunidad de recorrer los 5,4 km de obras y hacerse una idea de lo que experimentarán los 22 pilotos de F1 en septiembre. Con casco y chaleco reflectante, nos acompañaron en autobús para explorar el nuevo circuito de F1, un agradable respiro del sofocante calor madrileño en una tarde de verano.

Los organizadores comprendieron que cualquier circuito de F1 necesita un elemento distintivo. En Madrid, este elemento se materializa en la espectacular curva La Monumental, una curva peraltada con la máxima inclinación permitida del 24%. Esta curva de 550 metros es mucho más larga que la última curva de Zandvoort, ya que describe un arco de 270 grados alrededor del extremo norte del circuito, construido específicamente para este fin.

Madring Photo by: Filip Cleeren

La aceleración a fondo ya se veía impresionante en los vídeos y las recreaciones, pero verla de cerca realmente pone las cosas en perspectiva. No se trata de una curva con pendiente y elevación constantes, como cabría esperar de una curva ovalada convencional. En cambio, es una curva que cambia constantemente en un plano 3D, abriéndose gradualmente antes de experimentar un cambio de elevación significativo. La salida es cuesta arriba y, por lo tanto, ciega para los pilotos. No habrá ninguna otra curva igual en la F1.

"Probablemente necesite un simulador para darles sensaciones y detalles exactos de cómo se sentirá, pero ya puedo decirles que se ve impresionante, porque entraremos en esa curva a una velocidad muy alta, alrededor de 280 km/h", dijo Sainz. "Tengo la sensación de que la curva será a fondo y creará una oportunidad de adelantamiento en la siguiente curva cerrada a la izquierda. El peralte permitirá posicionar el coche más arriba o más abajo si se quiere tener aire limpio, pero si se mantiene pegado al asfalto se generará bastante rebufo".

Sainz se mostró satisfecho de que los organizadores, liderados por Luis García Abad, antiguo mánager de Fernando Alonso, encargaran un circuito atractivo para los pilotos. "Lo que le pedí al director del circuito de Madrid fue que creara un circuito con carácter, con carisma", declaró Sainz, quien además tendrá su propia tribuna en el evento. "Y que no cayera en la trampa de hacer circuitos, no voy a dar nombres, en los que los pilotos no hayan contribuido mucho".

El piloto de Williams, Carlos Sainz, es el embajador del evento. Photo by: Madrid Grand Prix

Los organizadores han apostado fuertemente por La Monumental como sello distintivo del circuito, encargando al estudio Pininfarina el diseño de los trofeos con la elegante forma de la curva peraltada, que también aparece en el cartel oficial del evento, presentado el martes.

Combinando lo mejor de ambos mundos

Más allá de su peralte, resulta evidente que la sección construida específicamente para la ocasión, que abarca 2,2 km del trazado total, es rápida. Construida sobre un terreno baldío que antes albergaba un festival, los diseñadores han aprovechado el espacio para ampliar la pista y dar a los modernos monoplazas de F1 margen para desarrollarse.

Al bajar del autobús, lo que será una zona para aficionados junto a la sección Monumental es actualmente un arenero utilizado por vehículos de construcción, pero los organizadores insisten en que esa zona en particular requiere el menor tiempo de construcción antes del evento de septiembre.

Los dos pasos elevados de la autopista separan la zona norte del recinto ferial IFEMA, que también incluye la recta de salida-meta y los edificios del paddock. Aquí el circuito adquiere un aire más parecido al de un circuito urbano, con curvas de 90 grados y poca escapatoria, pero una larga recta entre las curvas 3 y 5 debería ofrecer posibles oportunidades de adelantamiento en la cerrada chicana que le sigue.

Inauguración de Madring Photo by: Madrid Grand Prix

No es la parte más inspiradora del circuito, ni la más bonita, ya que los coches sortean los numerosos pabellones de hormigón, por lo que habrá que tener cuidado para que el último sector resulte más atractivo en la TV.

Con la superficie de la pista ya colocada, los mayores esfuerzos se centran ahora en la construcción del edificio de boxes, que avanza a buen ritmo durante nuestro recorrido, así como en la instalación de las tribunas, con capacidad para unos 98.000 espectadores de los 110.000 totales.

Lejos de la multitud del Madring

Debido a sus dos partes claramente diferenciadas, el diseño del circuito inevitablemente da una sensación un tanto inconexa, pero eso no tiene por qué ser algo negativo. El Madring intenta combinar lo mejor de ambos mundos: el desafío de alta velocidad y gran carga aerodinámica de un circuito tradicional con la facilidad de acceso y otras comodidades de un circuito urbano.

"Nunca había visto un circuito con un ambiente urbano que, de repente, al superar una cresta, se abre a una zona enorme, abierta y fluida. La combinación de ambos elementos hace que el circuito sea emocionante", dijo Sainz.

Por cuestiones logísticas, el circuito se dividirá físicamente en dos partes para los espectadores: la mayoría de las tribunas estarán en la amplia zona de carretera, mientras que se dará mayor importancia a la hospitalidad alrededor de la recta de meta.

"La experiencia es más tradicional en el norte y más VIP en el sur", declaró Carlos Jiménez, director de operaciones de IFEMA, al ser consultado por Motorsport.com sobre la singular división del circuito. "En cuanto a la asistencia, algo más del 60 % estará en el norte, con enormes zonas para aficionados y mucho espacio para el entretenimiento, y menos del 40 % en el sur, incluyendo el Paddock Club y otras zonas de hospitalidad".

La secuencia inicial de curvas de Madring es una chicane cerrada de izquierda a derecha. Photo by: Filip Cleeren

Uno de los puntos fuertes de Madrid, sobre todo comparado con Barcelona y otros circuitos europeos tradicionales, es que el evento está diseñado desde cero en torno al transporte público. La zona norte de Valdebebas contará con servicio de trenes de cercanías, mientras que el paddock principal tiene una parada de metro justo al lado. "Ambas son líneas muy rápidas con muy pocas paradas, ya que se diseñaron para conectar el aeropuerto con el centro de la ciudad", explicó Jiménez. "Creemos que la conexión y la experiencia para los aficionados al llegar al circuito marcarán la diferencia. Por otro lado, hay que crear una buena experiencia en el interior para que los aficionados pasen el mayor tiempo posible en el Gran Premio en lugar de ir al centro de la ciudad".

"Lo primero que hicimos fue organizar una encuesta", declaró el director del evento, Abad, a Motorsport.com. "¿Qué buscan nuestros clientes, nuestros aficionados? Buscan una experiencia segura, con buen acceso, sin atascos, una ciudad agradable y buen clima. Por eso, hemos respondido a todas estas preguntas y les ofrecemos la experiencia madrileña".

"Hemos construido un circuito en la ciudad, pero no es un circuito urbano. No es Singapur, es algo diferente. En cuanto a rendimiento, es un circuito de muy alta velocidad con curvas a alta velocidad. Es bastante exigente en cuanto a conducción y rendimiento".

"Aprenderemos mucho del primer año".

El proyecto de Madring no ha sido fácil, obstaculizado por diversos retrasos y acciones legales de grupos de vecinos. Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros dignatarios observan cómo se iza una enorme bandera española en la curva 3, aún se oyen los silbidos de una docena de manifestantes que se han congregado al otro lado de la valla con pancartas que dicen "Stop Formula 1".

Cuando Motorsport.com le preguntó qué debía demostrar la carrera a los vecinos, cansados ​​de la situación, para que les aportara más valor del que les restaba, Abad respondió: "Es una pregunta importante. Estamos construyendo un circuito con unas 14 horas de actividad al año. Es un pequeño sacrificio, y te das cuenta de que el valor de los inmuebles de los alrededores está aumentando mucho. Están abriendo nuevos hoteles". Pero, en definitiva, lo bueno de nuestro mundo es que todo el mundo es libre de decir lo que piensa y luchar por lo que cree. Y nosotros estamos haciendo lo mismo.

La mitad del circuito de Madrid está construida sobre una extensa parcela de terreno, lo que da a los organizadores libertad para diseñar curvas más rápidas y grandes zonas para los aficionados. Photo by: Filip Cleeren

La experiencia reciente de otras carreras nuevas en el calendario sugiere que, sin duda, habrá desafíos e imprevistos en el primer año. Aquí es donde la trayectoria de IFEMA como organizadores de eventos durante todo el año, con más de 100 eventos importantes anualmente, resultará invaluable. Pero el director de operaciones, Jiménez, es consciente de que su equipo no lo hará todo bien a la primera.

"Obviamente, queremos ofrecer la mejor experiencia posible, pero habrá mucho que aprender del primer al segundo año", reconoció. "Sucede en todas partes, y nosotros no seremos la excepción. Lo sabemos. Somos honestos y tratamos de ser humildes. Pero también sabemos que esta es nuestra fortaleza.

"Lo que hemos intentado es que todos, incluyéndome a mí, comprendan cómo se organiza este evento, porque es muy particular. Pero si asistes a varios grandes premios, rápidamente reconoces patrones que se repiten, cosas que un promotor hace muy bien y cosas que deben mejorarse." Así que creo que vamos a ofrecer una buena experiencia, incluso en el primer año."

El Madring utiliza la superficie de 200.000 m2 de IFEMA y sus 13 pabellones. Photo by: Filip Cleeren