Pruebas de Pirelli: Kimi trabaja con los compuestos de 2027; Albon se ha centrado en los C1 y C2
Antonelli y Albon han concluido las pruebas de desarrollo de Pirelli en Silverstone. Kimi ha trabajado con los compuestos para la próxima temporada, mientras que Albon se ha centrado en los compuestos más duros de la gama.
Las pruebas de Pirelli en el circuito de Silverstone han concluido esta tarde tras una jornada en la que Mercedes y Williams han sido los protagonistas.
Por parte del equipo alemán y del británico, salieron a la pista Andrea Kimi Antonelli y Alexander Albon, quienes llevaron a cabo dos programas diferentes, centrándose en distintos aspectos de los neumáticos italianos.
El líder del Mundial, que salió a pista con el Mercedes W17 con el que ya ha ganado cinco Grandes Premios este año, completó un total de 102 vueltas, lo que suma 600 kilómetros, y marcó el mejor tiempo con 1'31"511.
El piloto boloñés continuó el trabajo iniciado ayer por George Russell, centrándose en el desarrollo de la estructura de los neumáticos de 2027.
Durante la mañana, Kimi realizó una serie de vueltas de evaluación, para luego centrarse por la tarde en tandas largas destinadas a evaluar las soluciones más prometedoras surgidas en la primera parte de la jornada.
Alexander Albon, Williams
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
En cuanto a Alexander Albon —que, por su parte, pilotaba el Williams FW48—, trabajó mucho con los compuestos C2 y C1.
Por la mañana, el tailandés realizó varias vueltas de rendimiento, mientras que por la tarde se dedicó a las tandas largas para profundizar en las opciones más interesantes.
Alex completó 97 vueltas, con un total de 571 kilómetros, y registró su mejor tiempo personal de 1'31"747. Las temperaturas del aire y del asfalto fueron superiores a las de ayer, con 49 °C en el asfalto y 34 °C en el aire.
Pirelli ha comunicado que las próximas pruebas de desarrollo se llevarán a cabo en Hungaroring el martes 28 y el miércoles 29 de julio. Los equipos participantes serán Audi, Alpine y Aston Martin.
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