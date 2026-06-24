Del simulador al cronómetro: las pruebas que usan los equipos de F1 para impugnar resultados

Los equipos de Fórmula 1 tienen la facultad de recurrir las sanciones o amonestaciones impuestas por los comisarios durante un fin de semana de carrera. Sin embargo, para hacerlo, deben presentar nuevas pruebas que aún no hayan sido examinadas por las autoridades de la F1.

Como consecuencia, los equipos han investigado todas las vías de la serie para descubrir pruebas nuevas, creativas e ingeniosas que, en su opinión, podrían ayudarles a intentar anular el resultado de una carrera.

Ahora que McLaren y Red Bull se preparan para llevar ante el tribunal de apelación su impugnación del resultado del Gran de Mónaco de 2026, aquí tienes cinco ejemplos de pruebas ingeniosas y creativas que los equipos han presentado para intentar defender sus casos.

Vamos al Sky Pad

Karun Chandhok, Sky TV Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Los espectadores británicos estarán más que familiarizados con el corte al «Sky Pad» que utilizan los presentadores de televisión en la retransmisión de un fin de semana de carreras de Fórmula 1. Con una enorme pantalla táctil a su alcance, comentaristas como Karun Chandhok y Anthony Davidson analizan la acción en pista fotograma a fotograma para ofrecer su opinión sobre el incidente. Por lo general, todo ello tiene fines informativos y de entretenimiento, y no es algo que pueda servir como prueba ante un tribunal.

Evidentemente, eso no era lo que pensaba Ferrari, ya que presentó imágenes fijas de un análisis del Sky Pad sobre la carrera de Sebastian Vettelen el Gran Premio de Canadá de 2019 para intentar revocar una sanción que le fue impuesta. Durante la carrera, el alemán fue sancionado con cinco segundos por reincorporarse a la pista de forma insegura y forzar a Lewis Hamilton a salirse de la pista. En un intento por recurrir esta sanción, Ferrari presentó a los comisarios "un análisis de vídeo realizado por Karun Chandhok para Sky Sports tras la carrera", junto con datos de telemetría, GPS y otros datos importantes.

Sin embargo, en respuesta a la solicitud del equipo de que se revisara la sanción, los comisarios reconocieron que las imágenes compartidas "eran nuevas, pero no significativas ni relevantes, ya que se trata de una opinión personal de un tercero". Por ello, la solicitud fue rechazada, la sanción se mantuvo y Vettel quedó segundo, por detrás de un e Hamilton, en el resultado oficial de la carrera.

Ten cuidado con lo que publicas en las redes sociales

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

El Gran Premio de Austria de 2020, que abrió la temporada, fue una carrera trascendental por muchas razones. Dio inicio a la temporada tras el inicio de la pandemia de COVID-19, vio cómo los robots del podio entregaban a Lando Norris el trofeo de primer trofeo, y supuso un comienzo de temporada complicado para Hamilton.

Después de que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, se saliera de la pista en la sesión de clasificación, el entonces seis veces campeón del mundo fue convocado ante los comisarios por no haber reducido la velocidad ante las banderas amarillas provocadas por el finlandés. En un primer momento, declararon inocente a Hamilton y decidieron no tomar medidas, ya que se mostraban tanto banderas amarillas como verdes cuando el británico adelantó a su compañero de equipo, que se había quedado atascado.

Sin embargo, el análisis del incidente compartido en las redes sociales incluía imágenes de una cámara de 360 grados situada en la parte delantera del Mercedes de Hamilton. Las imágenes no estaban disponibles inicialmente para los comisarios, ya que los coches solo pueden retransmitir una señal en directo mientras están en pista; los demás ángulos se graban y se consultan tras la carrera.

En estas imágenes, los paneles luminosos intermitentes que mostraban las banderas amarillas resultaban mucho menos ambiguos. Por ello, Red Bull lo incluyó en su recurso para que se sancionara a Hamilton por la infracción.

Las imágenes, que fueron compartidas inicialmente por la cuenta oficial de Twitter de la F1, "muestran claramente que un panel de luz amarilla parpadeaba", según los comisarios. Por ello, Hamilton fue sancionado con un retroceso de tres puestos en la parrilla menos de una hora antes del inicio de la carrera. Esto aupó a Max Verstappen y Alex Albon, de Red Bull, al segundo y cuarto puesto respectivamente, por delante de Hamilton, que ocupaba el quinto.

Todo es una simulación

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B; Lewis Hamilton, Mercedes W12 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Un año después, Red Bull se sacó otro as de la manga al intentar conseguir otra sanción contra Hamilton. Tras el choque entre el británico y Verstappen en la curva Copse durante el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021, el incidente puso fin a la carrera del holandés en un año en el que necesitaba todos los puntos posibles para intentar superar a Hamilton. Tras el choque, los comisarios investigaron el caso y atribuyeron la culpa "principalmente" a Hamilton , imponiéndole una penalización de 10 segundos en carrera como castigo.

Sin embargo, Red Bull consideró que esto no era suficiente, ya que, al fin y al cabo, Hamilton ganó la carrera de Silverstone. Recurrió la sanción, lo que requirió presentar nuevas pruebas ante los comisarios. Para ello, el equipo recurrió al piloto de simulador Albon para que recreara las trazadas en la curva de Copse utilizando un monoplaza de Red Bull de hace dos años durante una jornada de rodaje organizada por el equipo.

Red Bull hizo esto para intentar demostrar que la trazada y la velocidad de Hamilton en la curva iban a provocar inevitablemente la colisión con Verstappen. Si lograba demostrarlo, el equipo creía que toda la culpa recaería sobre Hamilton y que este recibiría una sanción más severa. Sin embargo, los comisarios no se lo creyeron y afirmaron que la información adicional no constituía "un nuevo elemento significativo y relevante". Por el contrario, señalaron que las imágenes recopiladas de Albon "no se “descubrieron”, sino que se crearon con el fin de presentarlas como apoyo a la solicitud de revisión".

Una cuestión de tiempo

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Foto de: Erik Junius

Aunque las pruebas de apelación suelen basarse en información compleja, como trazas de GPS, datos de telemetría o informes detallados de primera mano, Alpine logró revocar una sanción con algo mucho más sencillo: un reloj.

En el Gran Premio de Estados Unidos de 2022, celebrado en el Circuito de las Américas, Fernando Alonso fue sancionado tras la carrera con 30 segundos de penalización por conducir supuestamente su monoplaza de forma insegura. La sanción se produjo tras una apelación del equipo rival Haas, que se beneficiaba de los 30 segundos de penalización, ya que dejaban a Alonso fuera de los puntos y a Kevin Magnussen subía al octavo puesto.

Haas había apelado el resultado de la carrera tras la conclusión del Gran Premio, un proceso que debe realizarse en los 30 minutos siguientes a la publicación de la clasificación. Sin embargo, los comisarios reconocieron inicialmente que esto "no era posible", por lo que admitieron la apelación a pesar de que se presentó con 24 minutos de retraso.

Esto, sin embargo, no sentó bien a Alpine, ya que su piloto se había quedado fuera de los puntos. Por ello, la escudería francesa apeló la sanción. La nueva prueba que aportó fue la propia admisión de la FIA de que Haas había presentado su recurso demasiado tarde. Posteriormente, Alpine ganó la apelación y la sanción a Alonso fue revocada.

Acta de la reunión

Lando Norris, McLaren MCL60; Charles Leclerc, Ferrari SF-23; Alex Albon, Williams FW45 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Después de escuchar esta historia, te lo pensarás dos veces antes de decir algo al alcance del oído de un jefe de equipo de F1, ya que nunca se sabe qué podrían utilizar para intentar obtener una ventaja. Un ejemplo claro: al intentar recurrir una sanción que se le impuso a Norris en el Gran Premio de Canadá de 2023, su equipo, McLaren, presentó las actas de una reunión de jefes de equipo para intentar defender su caso.

El británico fue sancionado con cinco segundos de penalización en Montreal por conducir innecesariamente lento detrás del coche de seguridad, lo que los comisarios calificaron de "conducción antideportiva". Como consecuencia, perdió la oportunidad de sumar puntos en Canadá, algo que McLaren intentó revocar. Para ello, el equipo apeló la sanción y presentó un expediente con las notas tomadas durante una reunión de directores de equipo de la FIA celebrada antes de la siguiente prueba en Austria. En la reunión, McLaren argumentó que existía un «consenso entre los equipos de que la supuesta infracción no debía ser sancionada».

Sin embargo, durante una audiencia sobre la sanción, Williams argumentó que no hubo "consenso general" en la reunión, y los comisarios añadieron que «las discusiones, los “acuerdos de caballeros” informales, etc." no constituían nuevas pruebas que pudieran revocar una resolución. Por ello, la apelación fue desestimada y Norris tuvo que conformarse con su 13.ª posición en la clasificación final.