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Rafa Camara debutará en el GP de Brasil de F1 en el lugar de Ocon en Haas

Rafa Camara debutará en la Fórmula 1 con Haas en Brasil, ya que Esteban Ocon no disputará lo que resta de 2026

Filip Cleeren

Editado: 3 nov 2026, 20:42

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Rafael Camara Haas F1 Team 2027

Foto de: Haas F1 Team

Haas F1 ha decidido que Esteban Ocon no volverá a correr para el equipo, con el debutante de 2027 Rafa Camara teniendo un debut anticipado este fin de semana en casa.

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