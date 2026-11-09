Fórmula 1

Ralf Schumacher: "Hamilton simplemente no es lo suficientemente rápido"

¿Sigue siendo Lewis Hamilton lo bastante bueno para la élite de la Fórmula 1? Ralf Schumacher expresa dudas y también cuestiona a su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc

Stefan Ehlen

Publicado: 9 nov 2026, 16:28

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Clive Mason/Getty Images

El experto de Sky Ralf Schumacher ha vuelto a criticar el comportamiento del piloto de Ferrari Lewis Hamilton. En el Gran Premio de Sao Paulo 2026 en Brasil, Schumacher renovó esas críticas.

Schumacher dijo: "Creo que Lewis ocupa una posición en el equipo que no le corresponde."

"El problema es que simplemente no es lo suficientemente rápido en comparación con Charles Leclerc", explicó Schumacher. "Es decir: si fuera claramente mejor que su compañero de equipo, como ocurrió entonces con mi hermano, ni siquiera habría debate. Él mismo lo provoca."

¿Lewis Hamilton sigue siendo realmente tan bueno?

Sin embargo, Schumacher plantea aún más preguntas, ante todo la de la capacidad de rendimiento de Hamilton a los 41 años: "A estas alturas ya no estoy del todo seguro de quién sigue siendo tan fuerte", dijo Schumacher.

"Si se ve cómo estaba Lewis Hamilton en comparación con George Russell y cómo está hoy George Russell frente a Kimi Antonelli, uno también puede preguntarse qué tan bueno sigue siendo realmente Lewis. Y, a la inversa, qué tan bueno es realmente Charles Leclerc. ¿Siguen siendo ambos material de campeón del mundo?"

De hecho, Hamilton y Leclerc están muy igualados en la mayoría de las comparaciones directas: Leclerc lidera 11:9 en clasificación, y en el Gran Premio el marcador está actualmente 10:10. La estadística también muestra un "empate" de 3:3 en la clasificación sprint. En las carreras sprint, Leclerc estuvo mejor clasificado que Hamilton en 2026 con 4:2.

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Lo que Ralf Schumacher le aconseja ahora a Hamilton

Así que, si Hamilton quiere plantear exigencias a Ferrari, debe sobre todo mejorar su balance frente a Leclerc, explicó Schumacher. Le da a Hamilton un consejo "relativamente simple": "Estate siempre delante. Pilota un segundo, medio segundo más rápido que Charles. Gana cada carrera o queda por delante de él. Así de sencillo."

Porque, en última instancia, Ferrari también se beneficiaría de tener un número uno claro por su rendimiento: "Por supuesto, siempre es más fácil cuando hay una jerarquía en el equipo", dijo Schumacher.

Aunque Ferrari tiene actualmente "dos pilotos fuertes que saben cómo ganar carreras". Pero Hamilton y Leclerc se estorban con demasiada frecuencia en la pista: en México, un incidente en la fase de salida quizá le costó la victoria a Ferrari, lo que desató las críticas de Hamilton. Por eso Schumacher dijo: "Tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla esto."

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