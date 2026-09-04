Ralf Schumacher rinde homenaje a su hermano Michael y a su perdurable legado con Ferrari

El regreso de la Fórmula 1 a Monza con motivo del Gran Premio de Italia se produce 30 años después de la primera carrera de Michael Schumacher con Ferrari y dos décadas después de la emotiva victoria de 2006 del heptacampeón y de su primer anuncio de retirada.

En declaraciones a Sky Sports F1, Ralf Schumacher reflexionó sobre el legado y la influencia de su hermano en el campeonato, así como sobre la presión que supone pilotar para la escudería de Maranello en Monza.

"Bueno, es muy emotivo", afirmó Schumacher tras ver imágenes del éxito de su hermano en el Gran Premio de Italia. "Uno tiende a olvidar las cosas porque el tiempo pasa, la Fórmula 1 avanza tan rápido, todo sucede en un abrir y cerrar de ojos.

"Pero volver a ver todas esas imágenes te recuerda lo que él logró en su época. Y fue uno de los más grandes de todos los tiempos".

Cuando se le preguntó sobre la llegada de Michael a Monza —supuestamente sabiendo que iba a anunciar su retirada— y su victoria bajo esa presión, Ralf añadió: "Fue difícil. Pero él siempre daba lo mejor de sí mismo bajo presión. Y en Ferrari, como también se ve hoy, para todos los pilotos, incluso para los directores de equipo, la presión es enorme debido a las emociones de los aficionados de Ferrari y de toda Italia.

"Esta marca es increíble, ¿verdad? Nunca he vivido nada parecido en la Fórmula 1".

Al compartir su propio y emotivo homenaje a su hermano, Schumacher explicó que, aunque solo se llevaban seis años y medio, Michael fue su único ídolo durante su infancia.

"Siempre me preguntaban: “¿Quién era tu ídolo personal?”. Y nunca tuve ninguno, salvo a mi hermano. Y es extraño decirlo porque solo nos separan seis años y medio, pero todo lo que sabía sobre las carreras me lo enseñó él", afirmó el expiloto.

Michael Schumacher, Ferrari Foto de: Pierre Verdy / AFP vía Getty Images

"Fue uno de los primeros pilotos, y eso es lo más importante si quieres lograr algo: dar el 100 % y creer en ti mismo, pero sin olvidar a las personas que te rodean. Y esa era su fortaleza: ser capaz de hacer que el equipo que le rodeaba se entregara al 100 % por el equipo y viceversa, y eso le llevó a tener tanto éxito.

"Hubo una época en la que los pilotos tenían mucha más influencia. Se basaba más en la sensación física, en que el piloto decidía en qué aspectos desarrollar el coche, y esa era su fortaleza, además de la personal. De hecho, acabamos de entrevistar a James Vowles y le preguntaron por los puntos fuertes de Michael. Él respondió: “Te puedo asegurar que conocía a cada uno de los miembros del equipo”".

Por último, Schumacher se refirió a la victoria de su hermano en 1996 con Ferrari y a cómo fue para él verlo desde fuera.

"Fue un año muy duro para todos ellos porque las expectativas eran muy altas. Y recuerdo que Michael y yo estábamos sentados en la cocina y él me preguntó: “¿Qué harías tú? Tengo la oportunidad de irme a McLaren, pero está Ron Dennis”, dijo. “Así que no estoy seguro de eso. Luego tengo la oportunidad de irme a Ferrari, lo cual es un riesgo enorme, pero me encantaría hacerlo".

"Y luego, en 1996, siempre querían deshacerse de algunas personas clave. Incluso Jean Todt estaba bajo presión, todo el mundo. Y entonces empezaron a darle la vuelta a la situación, y fue simplemente increíble de ver.

"Y te puedo decir que, aunque no ocurría muy a menudo, cuando estaba con Michael en el podio, en otros sitios era agradable, pero aquí a nadie le importaba. Solo existían Ferrari y Michael. Ferrari era lo más importante. Así que es una sensación increíble estar aquí arriba y ver a toda esa gente".