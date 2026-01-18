Red Bull advierte que la aerodinámica será el mayor riesgo en la F1 2026, no los motores

En la antesala de la nueva era de la Fórmula 1, la pregunta obvia es dónde se sitúan todos los equipos y fabricantes, pero también cuál será el mayor factor diferenciador de rendimiento esta temporada.

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, ha compartido la expectativa de que el motor de combustión interna determinará en gran medida el orden competitivo en 2026. Ben Hodgkinson, director de Red Bull Ford Powertrains, comparte esa visión en parte, pero no por completo.

Consultado por Motorsport.com sobre si el motor de combustión interna (ICE) será el principal factor diferenciador de rendimiento en 2026, Hodgkinson reconoció que esto probablemente sea así para las nuevas unidades de potencia —a pesar del mayor peso de la potencia eléctrica—, pero añadió que el aspecto aerodinámico del reglamento no debería subestimarse.

"Creo que dentro del ámbito de la unidad de potencia en sí podría ser cierto que el motor de combustión interna sea el mayor factor diferenciador", dijo Hodgkinson. "Pienso que en el apartado del ERS todo el mundo estará más o menos en un 99 % de eficiencia en su electrónica de potencia y en su motor.

"Creo que las mayores diferencias probablemente estarán del lado del ICE, y eso también implica mucho trabajo con el socio de combustible. Así que, en nuestro caso, ExxonMobil ha sido realmente clave para intentar extraer todo el rendimiento posible del ICE".

Dicho esto, no espera una repetición de 2014. En aquel entonces, el antiguo empleador de Hodgkinson, Mercedes, estaba tan por delante con la unidad de potencia que su dominio quedó prácticamente asegurado durante años.

"Creo que las diferencias entre las unidades de potencia van a ser menores de lo que vimos en 2014, porque la unidad de potencia, o el ICE en particular, es muy, muy similar", explicó. "Sí, ahora utiliza combustibles sostenibles, sí, hemos perdido el MGU-H y se ha establecido un límite de relación de compresión. Ha habido muchos ajustes en el reglamento que deliberadamente han 'reseteado' la tecnología de combustión, pero no está a millones de kilómetros [de lo que teníamos]".

En ciertos aspectos, el reglamento se ha vuelto incluso más accesible que antes, lo que también era la intención para los nuevos participantes como Audi.

"No es que de repente estemos desarrollando una configuración diferente", señaló Hodgkinson. "Sigue siendo un V6 y sigue siendo fundamentalmente lo mismo. Todas las reducciones en aspectos como la relación de compresión y los límites de presión de sobrealimentación en realidad han disminuido un poco las cargas, por lo que el estrés al que se someten las piezas es algo menor.

"Creo que las unidades de potencia podrían ser similares. Tal vez digo esto porque técnicamente somos recién llegados como Red Bull Powertrains, aunque una enorme cantidad de mi personal tiene mucha experiencia en la F1. Quizás no me siento tanto como un recién llegado como tal vez deberíamos, y quizá por eso digo esto.

"Será interesante ver dónde están todos los demás equipos, pero supongo que hay un mayor riesgo en el apartado aerodinámico".

La FIA ha reconocido que también espera diferencias en ese frente, aunque el ente rector añadió que habrá una convergencia significativa en los meses siguientes, como ocurrió en 2022. Hodgkinson, sin embargo, sigue creyendo que podría ser un factor clave de rendimiento en 2026.

"Pero la aerodinámica no es realmente mi especialidad, así que no deberían tomarlo como una declaración oficial", dijo entre risas. "Pero es un reinicio completo de todo el coche, no solo de las unidades de potencia. Así que sí, debería haber diferencias, y veremos cuáles son".