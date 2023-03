¿Qué esconde el cambio de forma de Red Bull en el GP de Bahréin?

Cargar reproductor de audio

El consenso general en el paddock de la Fórmula 1 luego de los tres días de pruebas realizados en el Circuito Internacional de Bahréin era que el RB19 de Red Bull Racing era el monoplaza a batir, y con diferencia, en la nueva temporada de la máxima categoría.

Al repasar el resultado final de la clasificación del sábado, donde Max Verstappen lideró un 1-2 del equipo al verse escoltado por Sergio Pérez, parece que lo esperado se está cumpliendo este fin de semana en Sakhir.

Sin embargo, los dos pilotos de Red Bull debieron lidiar con un monoplaza que se comportó en forma diferente en las pruebas del viernes respecto a lo que habían tenido en la pretemporada y, para llegar a liderar el sábado, debieron hacer cambios "gigantes", tal como aseguró "Checo".

"El balance ha sido muy diferente al de la pretemporada. Hemos hecho un montón de kilómetros aquí, pero llegamos al fin de semana de la carrera y nos encontramos con un equilibrio muy diferente a las pruebas. Así que hemos estado trabajando, hemos estado haciendo cambios gigantes de un lado a otro. Creo que al final, sabíamos que teníamos que comprometer un poco el ritmo de la calificación para la carrera de mañana. Así que esperemos que eso dé sus frutos mañana", dijo el mexicano el sábado en la conferencia de prensa posterior a la clasificación.

Verstappen se mostró en una sintonía similar: "Estoy especialmente contento (con la pole) porque todo el fin de semana hasta la clasificación fue muy difícil. No he podido encontrar el equilibrio que tenía en la pretemporada y me ha costado mucho encontrar el equilibrio en el coche".

"Entré en la Q1 y ya me sentía un poco mejor, pero aún no era, digamos, perfecto. Así que sí, estoy muy contento de haber podido hacer estas vueltas en la Q3. Sigo pensando que no es perfecto, pero en una dirección mejor. Así que, para la próxima carrera, tendremos que analizar un poco por qué los test y el fin de semana de carrera son tan diferentes para nosotros, y también para mí en cuanto a conducción".

Sergio Pérez, Red Bull Racing, y Max Verstappen, Red Bull Racing, en la rueda de prensa posterior a la clasificación en Bahréin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Y así como tras las pruebas de pretemporada el consenso en el paddock era que Red Bull estaba para dominar, ahora la pregunta es qué cambió en el equipo de Milton Keynes de una semana a la otra.

Concretamente, la sospecha es la siguiente: Red Bull habría conducido con una determinada altura del suelo durante las pruebas. Esto habría hecho que el coche fuera superior al de la competencia. Sin embargo, se observó que con esta altura de suelo, la placa de madera que se encuentra en el suelo, obligatoria por reglamento en cada monoplaza, se aplastaba demasiado y se podía correr el riesgo de ser descalificados en carrera si no se cumplía la altura reglamentaria.

Es por eso que, según contó el periodista británico Ted Kravitz de Sky Sports, debido a la ya inmensa ventaja con la competencia, Red Bull decidió elevar la altura del suelo sólo marginalmente, simplemente para ir sobre seguro. Pero eso desequilibró por completo la balanza, y de repente los pilotos se encontraron con un balance diferente.

De acuerdo a Sky Sports, Red Bull se limitó a desmentir la historia a medias cuando se acercaron a preguntarles: estaban con una altura al suelo "muy similar" a la de los test invernales. Si hubieran querido poner fin claramente a los rumores, también podrían haber dicho que corrían con la misma altura del suelo. Como formulación, "muy similar" deja margen a la interpretación.

El propio Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, no negó que algo ha cambiado "del test al fin de semana de carrera". En una entrevista con Sky Sports de Alemania, habló de "cambios en el chasis", sin especificarlos con más detalle. Los cambios en el chasis podrían ser, por ejemplo, un cambio en la altura al suelo.

