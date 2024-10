Red Bull "no puede permitirse" una gran diferencia entre sus pilotos en 2025

Red Bull dice que "no puede permitirse" que haya una gran brecha entre sus dos pilotos el próximo año, lo que aumenta la presión para que Sergio Pérez termine esta campaña en lo más alto.

La escudería de Milton Keynes ya ha perdido el liderato del campeonato de constructores en favor de McLaren y corre el riesgo de ceder también el segundo puesto, con Ferrari ahora a sólo 34 puntos.

A Red Bull no se le escapa que su difícil situación no se ha visto favorecida por el hecho de que "Checo" Pérez no haya contribuido tanto como al equipo le hubiera gustado, con sus 144 puntos en lo que va de año muy lejos de los 331 de Max Verstappen.

En medio de una gran cantidad de rumores, Pérez continuó en su puesto en el equipo tras las vacaciones de verano, con la esperanza de que pudiera rendir más en los circuitos en los que era mejor. Sin embargo, las cosas no han sido ideales, especialmente después de que perdiera un potencial podio en Bakú tras un choque con Carlos Sainz.

Con Liam Lawson como sustituto de Daniel Ricciardo en RB a partir de este fin de semana en Austin, lo que permitirá ver su rendimiento en el final del año, está claro que el equipo está evaluando la mejor manera de avanzar.

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, dice que la necesidad de entender qué opciones tiene disponibles se ha vuelto crítica, porque la lucha por el título será probablemente aún más dura el próximo año.

Y, con la diferencia entre las primeras posiciones en el campeonato de constructores en torno a los 9 millones de dólares, Red Bull no necesita que le recuerden que tener un segundo piloto que le cueste uno o dos puestos es costoso.

"Necesitamos respuestas desesperadamente", dijo Horner a Motorsport.com sobre la situación de sus pilotos.

Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

"Creo que cuando miras a nuestros rivales, Ferrari será fuerte el año que viene, con (Lewis) Hamilton y (Charles) Leclerc. Además McLaren con (Lando) Norris y (Oscar) Piastri es una alineación fuerte".

"Tenemos que asegurarnos de que con nuestros dos pilotos no haya una gran diferencia entre ellos, porque no te puedes permitir tener eso".

Las perspectivas de Lawson de dar el salto a Red Bull, si impresiona en las últimas carreras de este año, han aumentado después que los pilotos novatos se pusieran nuevamente de moda en la F1.

Con Oliver Bearman y Franco Colapinto impresionando tanto en sus irrupciones esta temporada, los equipos parecen ciertamente más abiertos de mente a poner jóvenes en sus coches, después de un inicio de campeonato que no vio pilotos nuevos en la parrilla.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, declaró a Speedweek en su columna más reciente: "Las apariciones en F1 de Oliver Bearman y especialmente de Franco Colapinto han demostrado que los jóvenes están preparados para dar el salto, y que la vieja filosofía de algunos jefes de equipo, de que sólo se puede ascender a pilotos con tres o cuatro años de experiencia a un equipo puntero, es anticuada".

"Mercedes lo ha demostrado ahora con su decisión sobre los pilotos, al igual que Red Bull Racing lo ha hecho varias veces en el pasado".

"Así que se puede confiar en la juventud. Hay un cierto riesgo, pero es manejable y merece la pena".