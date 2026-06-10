Red Bull "entiende" los arrebatos de Isack Hadjar en Mónaco

El director del equipo de Fórmula 1 de Red Bull, Laurent Mekies, dice que el enojo por radio de Isack Hadjar en Mónaco fue comprensible dada la cantidad de problemas a los que se enfrentó el francés en su camino hacia el tercer puesto.

La carrera de Hadjar hacia un primer podio con Red Bull fue de todo menos un plácido paseo dominical. Si la carga mental de 78 vueltas alrededor de Mónaco con los coches de 2026 no fuera ya lo bastante exigente, el joven francés sufrió además varios problemas con el coche y la unidad de potencia durante toda la prueba. Puede que en ese momento no estuviera del todo claro el alcance exacto de sus inconvenientes, pero el hecho de que Hadjar estaba lidiando claramente con varios problemas al volante quedó patente de la manera a la que estamos acostumbrados, con el joven de 21 años haciendo saber su descontento a través de acalorados intercambios por radio.

Cuando le dijeron que su equipo estaba investigando la falta de potencia y de freno motor que había reportado en la vuelta 20, mientras estaba bajo presión del Mercedes de George Russell, Hadjar respondió bruscamente: "¡Pues miren más rápido!" antes de advertir: "algo va a explotar".

Al cruzar la meta para lograr un trabajado tercer puesto, que más tarde se mantuvo después de que los comisarios exoneraran a Red Bull de una investigación por una posible infracción duante la bandera roja, Hadjar por fin pudo exhalar: "¡Oh Dios mío, por qué tiene que ser tan difícil!"

"Sinceramente, también tuve más problemas de los que la gente puede imaginar durante la carrera. No fue agradable ahí fuera", declaró después. "Hubo algunos problemas de motor, problemas de conducción, y el coche era muy difícil de pilotar. La primera salida fue muy buena. En la segunda no tenía potencia. En el stint final, también estaba luchando con el motor. Pero el equipo reacciona muy rápido con los cambios de ajustes para devolverme el rendimiento. Y sinceramente, sí, fue muy agotador."

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Comentando los problemas de Hadjar, el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, dijo: "Luchamos con varios problemas en este coche desde bastante temprano en la carrera. Teníamos mucha menos potencia de motor y, como se pueden imaginar, eso tiene muchas consecuencias en la gestión de la energía y demás. Así que lo pasó muy, muy mal. Los problemas se hicieron bastante grandes después de que se fuera por la escapatoria en la chicana, pero logró sobrevivir a eso y terminar P3, al final."

Mekies conoce muy bien el temperamento de Hadjar por su etapa juntos en RB. Cuando Motorsport.com le preguntó por los exabruptos por radio de su piloto, el francés dijo que la angustia de su piloto era comprensible dadas las amplias implicaciones de su pérdida de potencia.

"Siempre es muy difícil para el piloto en el coche entender qué está pasando", explicó Mekies. "En ese caso no podía saber exactamente cuánta potencia de motor estaba perdiendo. La implicación de esa pérdida de potencia del motor de combustión interna en el resto de la gestión es enorme por la forma en que funcionan estas unidades de potencia.

"Entendemos las emociones, creo que ha conseguido mantener vivo el coche, el equipo ha conseguido comunicarle una serie de cambios para mantener vivo el coche. Como pueden ver, no es algo agradable de hacer aquí, seguir cambiando ajustes, pero aun así funcionó. A medida que todos ganemos experiencia, estoy seguro de que verán que el volumen de las conversaciones irá bajando progresivamente."

Laurent Mekies, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Kym Illman / Getty Images

El fin de semana de Hadjar había comenzado de forma horrible cuando chocó en la sección de la piscina en la FP1, y Mekies elogió cómo respondió el joven de 21 años a ese revés temprano en un circuito técnico donde ganar confianza es tan crucial.

"El equipo hizo un trabajo fantástico para conseguir volver a dejar su coche de una pieza y darle algo de tiempo en FP2. Nos lo devolvió con la forma en que logró recomponerse, con la forma en que logró recuperar su confianza", dijo Mekies. "No inmediatamente en FP2, pero sí a lo largo de FP3 y, en última instancia, para producir una actuación muy sólida en clasificación."