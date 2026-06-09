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Fórmula 1 GP de Mónaco

Lewis Hamilton: "Mi primera victoria con Ferrari no podría estar más cerca"

El siete veces campeón del mundo está disfrutando de una temporada de F1 muy mejorada, atribuyendo su recuperación al jefe del equipo, Fred Vasseur

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton cree que su primera victoria con Ferrari “no podría estar más cerca”, ya que la temporada 2026 de Formula 1 ha sido testigo de un resurgimiento del siete veces campeón del mundo.

El piloto de 41 años soportó una tormentosa campaña de debut con la Scuderia en 2025, sufriendo la primera temporada sin podios de sus 18 años de carrera para terminar 86 puntos por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Hamilton estuvo abatido durante todo el proceso, incluso llegó a pedir en un momento que Ferrari cambiara a su piloto, pero el cambio reglamentario de 2026 hacia coches más ágiles siempre fue su oportunidad para volver a su mejor forma.

Esto marcó la primera oportunidad de desarrollar el coche a su gusto, al no haber estado involucrado en el desarrollo del monoplaza de 2025, y de hacer cambios en su personal, como el ingeniero de carrera.

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Como resultado de los cambios, un Hamilton animado es ahora segundo en el campeonato después de seis rondas y está llamando a la puerta de la victoria tras acabar consecutivamente en segundo lugar detrás del líder del campeonato Kimi Antonelli.

“No podría estar más cerca”, dijo Hamilton después del Gran Premio de Mónaco del domingo. Por lo tanto, el británico no está frustrado por la monumental diferencia de 66 puntos con respecto a su sucesor en Mercedes, Antonelli, lo que hace improbable una octava corona récord en 2026.

Lewis Hamilton, Ferrari SF26

Lewis Hamilton, Ferrari SF26

Photo by: Erik Junius

Por ahora, todo gira en torno a la mejora, y la prueba está en el resultado: Hamilton tiene una ventaja de 15 puntos sobre Leclerc y va 5-4 arriba en su cara a cara en clasificación - incluidos los sprints - después de perder 23-7 en 2025.

“No puedo creer que sea segundo en el campeonato y estoy realmente feliz y agradecido por ello”, añadió Hamilton, antes de dar crédito al jefe del equipo, Fred Vasseur, con quien ganó el título de GP2 en 2006, por su recuperación.

“No podría haberlo hecho sin este equipo, sin la fiabilidad que tenemos, y también con Fred. Fred ha sido increíble apoyándome. El año pasado fue realmente duro para los dos y [he estado] rogándole ciertos cambios [en su equipo y coche], y cumplió.

“Hizo esos cambios y ahora estoy viendo los frutos de eso y por fin puedo rendir para ellos. Aún es muy pronto en la temporada, así que solo tenemos que seguir persiguiendo. En realidad, yo diría que es más fácil perseguir que defender.

“Así que, aunque estos chicos son muy rápidos y son un equipo increíble, vamos a seguir presionando, seguir persiguiendo, y no tengo ninguna duda de que en algún momento llegaremos.”

Si Hamilton finalmente vuelve a disfrutar de una victoria, entonces sería la primera desde el Gran Premio de Bélgica de 2024; en realidad cruzó la meta en segundo lugar, pero su compañero de equipo George Russell fue descalificado. Otra victoria elevaría su total a 106 triunfos a lo largo de su legendaria carrera.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pero para hacerlo necesita superar a su antiguo equipo, que tiene un registro perfecto este año, ayudado por su estrella adolescente Antonelli, cuya victoria en Mónaco significó que igualó la mejor racha de Hamilton en su carrera de cinco victorias consecutivas.

“Mercedes claramente ha estado por delante de todos durante bastante tiempo y no pudimos igualarlos”, dijo Hamilton a Sky Sports.

“Por desgracia, él hizo un trabajo fenomenal y estoy muy agradecido de poder verlo en su momento y este es su momento. Así que estoy realmente agradecido de haber podido estar ahí arriba y poder compartir y ver eso.

“Muy, muy agradecido a mi equipo porque, después de venir de un año tan horrendo el año pasado, por fin estoy en una posición en la que estoy reavivando la pasión y la fe que tenían en mí cuando me uní por primera vez.

“Después del gran bajón que tuvimos el año pasado, volver a subir es genial ver la lucha que hay en ellos. Están haciendo un trabajo fantástico y tenemos mucho trabajo para intentar cerrar esa brecha.”

Fotos del GP de Mónaco - Domingo

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Jackie Stewart

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Lily Rowland

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Fisher in the Paddock

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Isabella Bernardini

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Toto Wolff, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Benedetto Vigna, CEO of Ferrari

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Allan McNish, Racing Director of Audi F1 Team talks to Donald Trump Jr and his wife Bettina Anderson

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Tion Wayne

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Mika Hakkinen

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Sir Jackie Stewart y Jacky Ickx.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Yates en el puerto.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Kim Kardashian y Khloe Kardashian en las redes sociales.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Kim Kardashian y Khloe Kardashian en el paddock junto a Silvia Domenicali y Stefano Domenicali, director ejecutivo del Grupo Fórmula 1.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
La princesa Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto II de Mónaco.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA; el príncipe Alberto II de Mónaco; la princesa Charlene de Mónaco; y Stefano Domenicali, director ejecutivo del Grupo Fórmula 1.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Entrenamiento de paradas en boxes del equipo Audi F1.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari; Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Los comisarios despejan la pista bajo bandera roja.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
La pista se limpia durante una interrupción por bandera roja.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Un oficial indica que quedan 5 minutos para la reanudación en el carril de boxes.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls, Oscar Piastri, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, cruza la línea de meta y se proclama vencedor del Gran Premio de Mónaco.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Frédéric Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing, Toto Wolff, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
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