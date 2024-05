Red Bull explica los problemas de Verstappen y Pérez en Mónaco F1

Desde antes de llegar a Mónaco, en Red Bull Racing se preparaban para un fin de semana difícil tanto por sus propias posibilidades por un RB20 que ya no se veía tan dominante como por el rendimiento de sus rivales, en especial Ferrari.

Esos pronósticos se hicieron realidad el sábado en el momento trascendental en Mónaco, la clasificación, pero el resultado final fue mucho peor de lo que podría haber previsto el más pesimista del equipo.

Sergio Pérez se vio eliminado en la Q1 al no poder ir más allá de la 18º posición en la primera fase de la sesión, solo por delante de los Sauber de Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, mientras que Max Verstappen terminó sexto la Q3 tras un contacto con las barreras en la primera curva de su última vuelta.

"Ha sido un fin de semana difícil, para ser sincero. El coche no se ha adaptado a las características de este circuito. Pero hasta la última vuelta (de Verstappen), no creo que hoy hubiéramos vencido a Charles, pero podíamos estar entre el segundo y el sexto puesto. Por desgracia, no hemos podido hacer esa última vuelta", comenzó Christian Horner, jefe de Red Bull, a analizar la jornada en Sky Sports de Gran Bretaña.

Al ser preguntado si Red Bull tenía un problema específico con circuitos urbanos, Horner piensa que es algo que la escudería de Milton Keynes necesitará analizar en profundidad.

"Creo que es algo que tenemos que entender. El primer sector ha sido bastante fuerte hoy. La horquilla cerrada de Loews, la curva 5 y la curva 10 eran nuestras zonas débiles. Sacaremos las lecciones de hoy".

La de Mónaco ya había sido una cita difícil para Red Bull el año pasado en medio de una temporada dominante, si bien Verstappen logró la victoria, en parte por una espectacular vuelta de clasificación que le dio la pole position. Al respecto, Horner explicó que el equipo debe diseñar un coche que funcione en la mayoría de las pistas y no puede enfocarse en una sola.

"Venimos de una racha de ocho poles consecutivas, así que tenía que acabar de alguna manera. Sabíamos que sería un circuito complicado. No se puede diseñar un coche para un solo circuito, hay que intentar que sea competitivo en los circuitos urbanos y, por supuesto, en los más rápidos. Siempre se está aprendiendo, así que intentaremos sacar conclusiones de todo esto y aplicarlas al RB21", minimizó.

¿Problema de correlación con el simulador?

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, culpó a la falta de correlación entre el simulador y la pista por las dificultades del RB20 en Mónaco.

"Empezamos la temporada pensando que iba a ser un éxito arrollador. Y luego llegó la primera desilusión en Australia. Pero el problema fundamental no son los circuitos, sino que la correlación entre el simulador y la pista no funciona", dijo a Sky Sports de Alemania.

Promo Whatsapp Motorsport Latam

"En el simulador, pasamos por encima de los bordillos sin problemas. Aquí, vamos a usar la expresión de Verstappen, el coche rebota como un canguro. Ese es el problema, que también fue evidente en la puesta a punto en Miami y en parte en Imola. Ahí es donde tenemos que empezar, pero creemos que cuando lleguemos a circuitos de verdad como Barcelona, por ejemplo, encontraremos el camino de vuelta a nuestra antigua forma", agregó.