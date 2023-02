El momento incómodo de la presentación de Red Bull F1 en Nueva York

Cargar reproductor de audio

Una vez finalizada la presentación de Red Bull Racing en Nueva York, muchos aficionados que vieron la transmisión en directo se quedaron con una pregunta en particular: ¿por qué no apareció en el escenario Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, cuando fue llamado a decir allí unas palabras sobre el regreso de Ford?

"Damas y caballeros, tenemos otro invitado muy especial en Nueva York. Por favor denle una gran bienvenida al mismísimo jefe de la Fórmula 1: el señor Stefano Domenicali ", anunció Marty Smith, quien moderó el evento junto a la mexicana Giselle Zarur.

"No lo veo venir, pero está aquí. Está aquí en alguna parte. ¿Viene Stefano?", continuó Smith, quien al ver que el italiano no aparecía decidió continuar conversando con quienes sí estaban en el escenario: Christian Horner, Max Verstappen, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo y Jim Farley, CEO de Ford.

Pronto empezaron a circular rumores de que Domenicali podría haber sufrido un desmayo. Poco antes estuvo concediendo una entrevista a una emisora de radio estadounidense al otro lado del escenario.

La versión oficial es que Domenicali no quiso robarle el show a Horner y a Farley, y por eso no subió al escenario. Cuando terminó la transmisión, sí apareció para felicitar a ambos por su acuerdo. Pero las cámaras no lo captaron.

Esto causó irritación en Red Bull. Al parecer, Domenicali había confirmado su comparecencia antes del espectáculo, por lo que estaba firmemente programado. La decisión de no subir al escenario, por el motivo que fuera, debió de tomarse en el último momento. Y claramente no llegó a tiempo al presentador.

¿Cuál es la versión no oficial?

La versión no oficial, por parte del periodista que acababa de entrevistar a Domenicali en el momento del incidente, es la siguiente: contrariamente a lo esperado, el centro del espectáculo no era el acuerdo con Ford, sino la presentación del equipo Red Bull para 2023. Y Domenicali, como director general de la Fórmula 1, no quería parecer partidario de un equipo.

Eso sería comprensible. Una cosa es ser deportivamente neutral sobre la entrada de un nuevo fabricante al frente de la Fórmula 1. Domenicali también asistió en directo a la presentación de Audi en Spa 2022. Eso también estaba previsto para el anuncio de Ford. Pero aparecer en un acto que gira principalmente en torno a un equipo actual podría malinterpretarse.

De todas formas, resulta extraño que Domenicali se haya dado cuenta de ese detalle a último momento y que por eso no haya querido subir al escenario en Nueva York.

