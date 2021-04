Red Bull no considera desventaja que Pérez arranque con blandos

Cuando el Gran Premio de Emilia Romagna inicie este domingo, Lewis Hamilton tendrá detrás de él a los dos Red Bull de Sergio Pérez y Max Verstappen, mientras que su compañero en Mercedes Valtteri Bottas tendrá que remontar desde la octava posición para sumar puntos que ayuden a los alemanes en el campeonato de constructores.

Pero Hamilton y Mercedes estarán atentos a otro factor que podría alterar la lucha por el liderato, las diferentes estrategias por las que optó el equipo austriaco con Pérez calificando en la Q2 con el neumático blando mientras que Verstappen estará con los medios, el mismo camino elegido por el siete veces campeón del mundo.

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, dijo que la elección de mandar a Checo con el compuesto más blando en la segunda ronda de eliminación obedeció a diversos factores, pero con la idea de colocar a los dos coches en una posición que puedan ejercer presión a Mercedes.

“La mejora de Pérez fue increíble. El hecho de que ya sea tan fuerte en su segunda sesión de calificación nos hace muy felices. Pérez comenzará con neumáticos blandos, Max y Hamilton en medios y eso puede ser decisivo en esta recta relativamente larga”, dijo el asesor del equipo a la cadena Sky F1 Alemania.

“Estaba claro que necesitábamos a Sergio en la Q3. Para asegurarnos de que eso sucediera y para que tuviera tantos intentos como fuera posible con los neumáticos, decidimos que en la Q2 estaba bien (ir con los rojos)”.

“También es bastante bueno en términos de la estrategia para mañana si tenemos dos neumáticos diferentes”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Marko añadió que con esta oportunidad pueden revertir la situación que vivieron en Bahréin donde él considera no tenían el control de la situación con Verstappen peleando en la parte delantera, mientras que Pérez remontaba después de los problemas que sufrió en la vuelta de formación.

“La estrategia nos fue impuesta en Bahréin. Simplemente no fuimos lo suficientemente rápidos en el primer stint debido a nuestros problemas diferenciales y ellos hicieron un clásico undercut. Al no tener a Pérez cerca estábamos a merced de eso. No pudimos actuar y solo nos quedaba reaccionar”.

“Si la salida en Imola va razonablemente bien, deberíamos tener dos autos en la parte delantera contra uno de Mercedes. Entonces usaremos esa posición de manera agresiva”.

Al hablar de la clasificación de Max Verstappen, tercero de la parrilla, explicó que el holandés se encontró con tráfico, pero también él cometió errores que le impidieron estar más adelante.

“En su primer intento, Max se encontró con Lance Stroll en su camino en el sector uno. Perdió una décima y media allí. En el segundo intento, cometió dos errores”.

“No solo cometió un error en la curva 3, hubo otros dos pequeños errores. En general, perdió poco menos de dos décimas".