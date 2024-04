La posible despedida de Adrian Newey de Red Bull Racing -aún pendiente de confirmación oficial- responde a algunas preguntas y lanza otras nuevas. Los efectos de la tormenta de marzo están ahí, la paz vista hasta ahora bajo los podios de los fines de semana de carreras parece una fachada para las cámaras.

De cara al futuro, están en juego pilares del proyecto Red Bull, fundado hace 20 años sobre las cenizas de de la escudería Jaguar, así que es legítimo preguntarse cómo cambiaría el equipo, cómo será el Red Bull 2.0 después del glorioso que hasta ahora ha ganado 13 títulos mundiales entre pilotos y constructores.

Perder a un hombre como Newey tendría repercusiones inevitables. No podría ser de otra manera, ya que estamos hablando del ingeniero más laureado de toda la historia de la Fórmula 1, que lleva en la empresa desde febrero de 2006 y que a lo largo de los años ha sabido moldear el equipo según sus directrices.

Adrian Newey y Christian Horner perplejos: ¿están definiendo la salida del 'genio' de Red Bull? Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Cuando un mecanismo bien engrasado (ganador y celebrado) pierde a uno de sus elementos de apoyo, hay que contar con las repercusiones. Imaginar Red Bull sin Newey significa pensar en un equipo diferente, no necesariamente menos sólido, pero privado del hombre que hasta ahora ha sido el que señalaba el camino.

Sin embargo, no es necesariamente cierto que la marcha de Newey tomaría al equipo desprevenido. Es cierto que hay contratos, pero la F1 enseña que ante la voluntad de romper una colaboración, las firmas negro sobre blanco tienen una importancia relativa. El británico sigue en plena forma, pero es evidente que ya no es un joven -va camino de los 66 años-, y en las últimas diez temporadas su compromiso en la sede de Milton Keynes ha sido intermitente, alternando períodos de intenso trabajo con otros de ausencia o presencia remota.

Complicado por el desfase que ha sufrido la unidad de potencia Renault frente a Mercedes, entre 2014 y 2018 Newey ya ha estado alejado del día a día como director técnico, y fue una llamada de atención que Christian Horner, jefe de Red Bull, no ignoró.

Es impensable que el director del equipo y sus más fieles colaboradores no hayan estado pensando ya en un escenario post-Newey, un proyecto que, obviamente, se ha quedado en el cajón pero que hoy podría estar listo para ponerse en marcha.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Las victorias consecutivas son una medicina formidable para cualquier tipo de problema en un equipo de Fórmula 1, pero desde hace tiempo se rumoreaba en el paddock sobre un Newey algo molesto por ver cómo muchas responsabilidades pasaban progresivamente a la dirección de Pierre Waché, ascendido por Horner al puesto de director técnico.

El avance del francés se entiende como un paso necesario para no sufrir contratiempos ante una desvinculación por parte del 'Genio'. En el frente opuesto, también es comprensible cierto descontento por la percepción mediática del gran trabajo realizado en las últimas temporadas, señalado puntualmente como obra de Newey.

La narrativa está muy orientada hacia el "one man show", pero en Milton Keynes no todo el mundo está contento con ello. Horner ha celebrado en varias ocasiones el trabajo del equipo sopesando cuidadosamente sus palabras, un acto de equilibrio que no es fácil.

Por muy preparado que esté el equipo, la despedida del hombre más importante hasta la fecha en la historia de Red Bull desencadena, sin embargo, cierto riesgo. Horner sabe que no puede permitirse más deserciones, de lo contrario el peligro de sufrir duros reveses estará a la vuelta de la esquina.

El futuro técnico de la escudería está en manos de Waché (según el equipo, blindado en el frente contractual) y del responsable de aerodinámica Enrico Balbo. Sin embargo, si alguna de estas figuras cediera a las propuestas que puedan llegar desde equipos rivales, el vacío sería demasiado grande, sobre todo de cara a un momento en el que se están sentando las bases para 2026, año en el que entrará en vigor el nuevo reglamento técnico.