Red Bull da la razón a Verstappen y confirma la pérdida de rendimiento del RB22

Tras el Gran Premio de España, ha surgido una estadística curiosa: Max Verstappen ha alcanzado la cifra de seis podios, lo que le convierte en el piloto con más resultados entre los tres primeros, por detrás de los dos pilotos de Mercedes. Esta cifra confirma que el tetracampeón del mundo está ofreciendo una vez más un rendimiento de alto nivel, a pesar de pilotar un coche que, en gran medida, ha sido el cuarto más rápido de la parrilla.

A menudo se trata de sacar el máximo partido al paquete disponible, aunque a veces influye un golpe de suerte. En Madrid, el abandono de Lewis Hamilton y la salida del coche de seguridad virtual (VSC) en el momento más oportuno ayudaron a asegurar un segundo puesto que parecía inalcanzable apenas unas curvas antes. En la clasificación, Red Bull también sufrió debido a las limitaciones de su unidad de potencia, lastrada por una gestión del software que no era la óptima.

Tal y como explicó el propio Verstappen tras la clasificación, los problemas de gestión del software impidieron a Red Bull optimizar el despliegue de energía a lo largo de la vuelta, lo que les hizo perder terreno en el último sector. Sin embargo, hay otro asunto que acapara la atención en Milton Keynes: un problema que no fue tan evidente en Madrid, pero del que Max se ha quejado insistentemente en los últimos Grandes Premios.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Foto di: Federico Basile

Básicamente, el rendimiento del coche disminuía vuelta tras vuelta, como si estuviera "degradándose". Es un problema que el piloto neerlandés ya había señalado antes del parón veraniego, especialmente en Hungría, donde volvió a perder el control del vehículo. En aquel momento, Verstappen explicó que el equipo podía identificar claras pérdidas aerodinámicas que no estaban relacionadas directamente con el funcionamiento del alerón trasero móvil.

También en Monza, Verstappen se quejó de problemas en la parte trasera durante gran parte del fin de semana, tanto en los entrenamientos libres como en la carrera. No es la primera vez este año que los equipos se enfrentan a problemas de calidad en los componentes; de hecho, algunas escuderías han observado discrepancias de rendimiento entre piezas que comparten exactamente la misma especificación.

Sin embargo, no es un problema que haya surgido recientemente; según Verstappen, es algo que ha estado presente en los coches de Milton Keynes desde hace años. Laurent Mekies confirmó que hay fundamento en lo que dice el neerlandés, pero señaló que el equipo trabaja entre bastidores para solucionarlo: "No creo que vayamos a explicar exactamente de qué se trata o cómo pretendemos arreglarlo. Creo que Max tiene razón cuando dice que existe un problema de degradación del rendimiento del coche que se manifiesta durante una sesión y durante la carrera", explicó el jefe de equipo de Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Tienes razón al decir que este no es un problema nuevo. No estamos ignorando la cuestión; hemos intentado abordarla de diversas maneras. Naturalmente, lo considero un problema complejo; de lo contrario, ya lo habríamos resuelto. Pero todos están trabajando de forma muy constructiva, tratando de dar pequeños pasos a la vez para llegar finalmente al fondo del asunto".

"Logramos un par de avances positivos en este sentido durante el fin de semana. No nos dará una imagen completa, pero sin duda hemos progresado en nuestra comprensión. Aún no tenemos todas las soluciones para el coche, pero confío en que vamos por buen camino. No será una solución rápida, así que es algo que probablemente nos acompañará también el año que viene".

Como era de esperar, Mekies no quiso entrar en detalles específicos, pero confirmó que existen situaciones en las que el rendimiento de ciertos elementos no alcanza el nivel óptimo, lo que se traduce en una pérdida de tiempo valioso. Este problema puede manifestarse de distintas formas: si un componente no ofrece el rendimiento esperado, se pierde tiempo por vuelta, o bien el equipo puede plantearse sustituirlo, aunque ello repercute directamente en el presupuesto.

"Es un aspecto del rendimiento del coche que a veces no se mantiene en el nivel óptimo. Y estamos hablando de un impacto significativo en el tiempo por vuelta. No cabe duda de que todos están trabajando para mejorar esto de cara al futuro", añadió Mekies.