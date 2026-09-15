Ferrari sale a pista en Imola... donde podría terminar la F1 2026

A las 9:10, bajo un cielo azul y una luz que indica la llegada del otoño, la quietud del parque de Imola fue rasgada por el sonido de un V6 híbrido y por una flecha roja. Se trataba del Ferrari SF-25, que completó las primeras 2 vueltas del día con Rafael Camara al volante.

Hoy el Cavallino Rampante será protagonista en el Enzo e Dino Ferrari por dos motivos muy concretos: el primero son pruebas de Pirelli, en las que probará los diferentes compuestos llevados a Imola por el proveedor de neumáticos de la F1 para luego dar el feedback necesario para la definición de los mismos de cara a la temporada 2027.

Rafa Camara, Ferrari Foto di: Davide Cavazza

Al volante del SF-26 deberían estar ambos pilotos titulares, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El 7 veces campeón del mundo, de hecho, salió a pista con su monoplaza a las 9:40. Mientras tanto, Ferrari aprovechará la oportunidad de rodar en Imola para hacer que Rafael Camara, talentoso piloto que forma parte de la Ferrari Driver Academy, se familiarice con los monoplazas de Fórmula 1.

El piloto de 21 años nacido en Recife, Brasil, realizó las primeras vueltas con el SF-25, coche que ya ha tenido ocasión de conocer en otros Testing of Previous Cars (TPC) realizados a lo largo de esta temporada.

Para Ferrari, además, rodar con el SF-26 y los pilotos titulares podrá ser una buena ventaja de cara a un posible —si no probable— final de la temporada 2026 que debería celebrarse precisamente en Imola. El circuito que nace junto a las orillas del Santerno es el principal candidato para ocupar el lugar del Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera del calendario en el fin de semana fijado del 4 al 6 de diciembre.

Rafa Camara, Ferrari Foto di: Davide Cavazza

Ferrari podrá así recopilar datos importantes de cara al final de la temporada. Una elección que se revelaría acertada, al igual que la realizada con el filming day llevado a cabo en el Madring hace unas semanas.

El mismo razonamiento, sin embargo, también vale para Racing Bulls. El equipo de Faenza acompañará a Ferrari en los test Pirelli de Imola con el coche 2026 y también tendrá la oportunidad de preparar de la mejor manera el posible final de temporada en el Enzo e Dino Ferrari.