Fórmula 1 GP de Qatar
Red Bull revela el alcance de los daños de Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar de F1
El jefe de equipo Laurent Mekies aclara que el alerón delantero, los pontones y el alerón trasero de Verstappen resultaron todos dañados tras un momento "desafortunado" que involucró a Isack Hadjar en la primera vuelta
Ronald Vording
Publicado: 29 nov 2026, 20:34
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Max Verstappen logró limitar los daños de manera considerable al finalizar cuarto en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, aunque reveló que arrastró daños significativos durante toda la competencia en el Circuito Internacional de Lusail.
"El problema empezó desde la primera vuelta. Tuve a Isack [Hadjar] saliéndose de pista delante de mí y prácticamente perforó la mitad de mi auto. Así que la mitad de mi alerón delantero quedó delaminada y también tenía agujeros en el pontón", declaró Verstappen a los medios, incluido Motorsport.com, tras la carrera.
"Fue provocado por la grava que él [Isack] levantó. Eso perjudicó mi ritmo por el resto de la carrera. En una pista que exige tanta eficiencia aerodinámica no te puedes permitir ningún tipo de cortes o agujeros".
"Creo que eso me costó tiempo, especialmente en los dos primeros stints, con mucho graining y subviraje. En el último stint intentamos compensarlo un poco. Creo que fue ligeramente mejor, pero yo solo miro hacia el primer lugar y el líder estaba lejísimos. Y eso es en lo que nos fijamos".
Cuando Motorsport.com le preguntó posteriormente al jefe de equipo de Red Bull, Laurent Mekies, qué tan graves habían sido los desperfectos, el directivo aclaró que prácticamente todo el costado izquierdo del RB22 resultó afectado.
"Max sufrió daños extensos en su auto tras la vuelta 1, en esa desafortunada secuencia en la que venía detrás de Isack y recibió una buena cantidad de grava perforando el monoplaza en distintos puntos".
"Alerón delantero, pontones, alerón trasero, prácticamente todo recibió impactos, así que el lado izquierdo del auto no estaba exactamente dentro de la especificación", explicó Mekies.
"A partir de ese momento todo se trató de limitar daños. Y como pudieron ver, provocó un segundo stint muy, muy difícil. Eventualmente pudimos corregir el mal balance generado por los fuertes daños para la última tanda".
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Manuel Eletto
La desventaja fue doble: una pérdida de rendimiento puro y un balance que dejó de estar donde Verstappen lo necesitaba. En cuanto a este último punto, Red Bull intentó mitigar el problema realizando ajustes en el alerón delantero, entre otras modificaciones, aunque la pérdida de carga aerodinámica se mantuvo.
"No recuperas el rendimiento general, pero al menos recuperas el balance", confirmó Mekies. "Y en el último stint pudo hacer una tanda mucho más decente y terminó pegado a la caja de cambios de Piastri".
En los compases finales, Verstappen pareció verse favorecido en parte por el marcado efecto del aire sucio en el Circuito Internacional de Lusail. Lando Norris logró cerrar la brecha en dos ocasiones, pero nunca estuvo realmente en posición de lanzar un ataque.
Sin embargo, cuando Motorsport.com le planteó este punto a Verstappen, el neerlandés sugirió que no se debió únicamente al aire sucio, sino también a la elección de neumáticos de McLaren.
"Lando se acercó, pero luego volvió a sufrir degradación, así que creo que simplemente fue el hecho de que no tuvieran otro juego de neumáticos duros lo que les pasó factura", señaló Verstappen.
"Creo que el panorama general está un poco distorsionado porque no contaban con dos juegos de duros. De lo contrario, simplemente se habrían escapado, al menos Oscar. Creo que rebasar aquí es muy difícil y entonces ni siquiera habría visto a Oscar. Incluso me estaba acercando bastante al tercer puesto, así que sí, en ese sentido todavía podría haber sido un podio".
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