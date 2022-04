Reducir un kilo de un F1 2022 cuesta más de 250 mil dólares

Cargar reproductor de audio

Los equipos de Fórmula 1 están librando una guerra con el peso de los monoplazas. Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha declarado que no se puede ganar un campeonato del mundo con un coche que supere el límite de 798 kg.

El esfuerzo de los ingenieros se centra en hacer los coches más ligeros, conscientes de que 10 kilos valen tres décimas de segundo en un circuito como el de Barcelona, un valor tan grande como el que te da un nuevo e importante paquete aerodinámico.

El límite de costes complica aún más las cosas a los equipos, ya que fija el presupuesto máximo para la temporada 2022 en 140 millones de dólares (unos 127 millones de euros). El desarrollo del coche también forma parte de este límite, por lo que el mundial podría verse condicionado por la capacidad de introducir innovaciones que mejoren el rendimiento con un coste sostenible.

Hay equipos que han intentado poner sus monoplazas a dieta: en un coche de Fórmula 1, eliminar peso extra es uno de los ejercicios más complicados porque para conseguir un resultado hay que intervenir en todos los aspectos del coche.

El problema viene al tocar los aspectos más delicados, como introducir materiales más exóticos (siempre dentro de la lista de los permitidos), que pueden afectar a la fiabilidad, la durabilidad e incluso al precio.

Según una valoración fiable que recogimos en el paddock, una reducción de un kilo sobre el mínimo de 798 kg puede costar unos 250.000 euros. Debido a todo esto, escuderías importantes se plantean ahora desmontar partes de sus coches para poder reducir unos gramos.

Estas ideas reviven lo que ya hizo Mercedes a principios de siglo, cuando Alfred Neubauer, el director deportivo, decidió quitar el color blanco al Mercedes-Benz W25 el 3 de junio de 1934, en la ADAC Eifelrennen de Nurburgring, porque el coche superaba en 1 kg el límite de 750 kg, dando lugar a las míticas flechas plateadas, al dejar a la vista la carrocería de aluminio.

Mientras tanto, cabe señalar que los monoplazas de los años 30 eran más ligeros que los coches de F1 actuales, pero resulta curioso observar que también se podría eliminar aproximadamente un kilo de los coches actuales, simplemente cambiando el tipo de pintura.

Este cambio tendría un coste máximo de 25.000 euros, es decir, una décima parte de lo que se necesita para aligerar las partes individuales del coche.

Hablamos de ello con Gian Luca Falleti, propietario de Nanoprom, una empresa de nanotecnología con sede en Sassuolo que está dispuesta a volver a entrar en la F1 con una pintura a base de polysil.

"En primer lugar, no es una pintura", explica Falleti, "sino un vidrio líquido que no contiene plástico. Es un producto que no se quema y, por tanto, mejora la seguridad de los monoplazas. Se aplica en frío, por lo que no es necesario realizar ciclos en el horno, lo que también acorta los tiempos de aplicación"

Si observamos las cantidades de pintura sobre las carrocerías de los monoplazas actuales, el ahorro de peso podría ser de algo menos de un kilo en un coche como el Ferrari F1-75, que no tiene transparencias, pero bastante más en el Red Bull RB18.

Entonces, ¿por qué nadie aprovecha estas oportunidades que ofrece el mercado? El ahorro en términos de dinero parece impresionante, al ser en una proporción de uno a diez, ¿o quizá la cuestión del coste no es tan importante como aseguran?