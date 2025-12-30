Repaso de la F1 2025: Lando Norris debería haber cumplido su sueño en la F1 mucho antes

Aunque Lando Norris resistió en Abu Dhabi para asegurar su primer título mundial, queda la sensación de que podría haberlo cerrado mucho antes, pero a los responsables comerciales de la Fórmula 1 no les molestó en absoluto que la lucha por el campeonato se decidiera en la última carrera.

Algunos de los factores atenuantes se debieron a errores de McLaren, mientras que otros fueron producto de la mala suerte, pero también es justo decir que Norris no fue completamente impecable. Las dudas de comienzo de temporada, especialmente en clasificación, llevaron a Norris a mirarse a sí mismo en un intento por rescatar sus opciones al título.

Un inicio fuerte del año con la victoria en Australia pronto se vio empañado por una serie de errores y actuaciones irregulares en las primeras carreras fuera de Europa. Fallos en clasificación en China, Bahréin y Arabia Saudita le costaron el liderato del campeonato frente a su compañero Oscar Piastri. El error en Yeda fue el que más daño le hizo a Norris: su golpe contra el muro en la Q3 le aseguró una posición de salida en mitad del pelotón, precipitando así los acontecimientos que colocaron a Piastri al frente de la lucha por el título.

Más allá de la introspección de Norris fuera de la pista, para Canadá se implementó un pequeño cambio en la suspensión en respuesta a los comentarios de los pilotos de que el tren delantero estaba "insensible". Mientras Piastri no estaba interesado en cambiar nada, Norris obtuvo una pizca más de sensación en el eje delantero, aunque finalmente se dejaron puntos en Montreal tras su choque con Piastri en las últimas vueltas de la carrera.

Lando Norris, McLaren Photo by: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Tras hurgar en lo más profundo y cambiar su enfoque de los sábados, los resultados empezaron a llegar para Norris desde Austria en adelante. Una racha de buen rendimiento, que incluyó tres victorias en cuatro carreras, contó con algunas dosis de suerte o, alternativamente, con errores de otros pilotos. Por ejemplo, Piastri perjudicó sus propias opciones en Silverstone bajo el coche de seguridad por lluvia, y Norris aprovechó entonces una estrategia de una sola parada para lograr la victoria en Hungría. Esa racha favorable se frenó bruscamente por una fuga de aceite que lo hizo abandonar en Zandvoort y por una oportunidad perdida en Bakú, cuando Piastri se desmoronó con un fin de semana para el olvido.

Aun así, Norris recuperó el liderato del campeonato en México con un fin de semana impecable, mientras Piastri entraba en su propio período de dificultades. De hecho, el campeonato habría quedado sentenciado en Qatar, incluso con las torpezas de McLaren en las paradas en boxes, de no haber sido por la doble descalificación del equipo en Las Vegas por un desgaste excesivo de la plancha. Las ocasionales muestras de despilfarro de puntos de McLaren ayudaron a que Max Verstappen encadenara una serie de carreras de gran nivel para meterse en la lucha por el título, pero Norris merece un reconocimiento considerable por haber dado la vuelta a su forma.