Repaso de la F1 2025: Nico Hulkenberg llega al fin al podio en la Fórmula 1

Nico Hulkenberg ha tenido una carrera en la Fórmula 1 bastante peculiar. El alemán llegó con muchas expectativas en 2010 tras conquistar el título de GP2 y mostró destellos de ese talento durante una irregular temporada de debut, logrando la pole position en Brasil con Williams y sumando puntos en seis de los últimos 10 grandes premios del año.

Pero se quedó sin asiento para 2011, ya que Williams optó por reemplazarlo por Pastor Maldonado. Le siguió un año como piloto reserva de Force India antes de ser ascendido a la alineación titular en 2012, lo que dio inicio a una seguidilla de ocho temporadas consecutivas en el campeonato, hasta que un flojo 2019 en Renault provocó que volviera a ser apartado.

Resultaba extraño que un piloto de su talento, con un historial tan sólido en categorías inferiores, terminara una etapa en la F1 sin podios, completamente anclado en el medio del pelotón, mientras que aquel frustrado fichaje por Ferrari en 2014 quedó como el gran "qué hubiera pasado".

Hulkenberg acabaría realizando apariciones esporádicas durante las tres temporadas siguientes, antes de que se presentara una oportunidad de oro en Haas para 2023, que el entonces piloto de 36 años aprovechó con ambas manos. Superando de forma consistente a su compañero Kevin Magnussen, llamó la atención de Audi, y la marca alemana lo firmó para Sauber este año de cara a la toma de control de la próxima temporada.

Sin embargo, se esperaba poco del equipo suizo teniendo en cuenta su desastroso 2024, en el que solo sumó cuatro puntos con Zhou Guanyu y Valtteri Bottas, y las discretas evoluciones del C45 daban a entender que el foco ya estaba puesto en 2026.

La clasificación en Melbourne para arrancar el año parecía confirmar esa tendencia, ya que Hulkenberg quedó eliminado en la Q1 con el 17º tiempo y su compañero debutante, Gabriel Bortoleto, solo fue dos puestos mejor. Pero en realidad eso marcó el tono del resto de la temporada, ya que el joven brasileño estuvo en gran medida a la par de Hulkenberg en clasificación, aunque el veterano tenía la ventaja los domingos y fue brillante a la hora de maximizar las oportunidades de sumar puntos.

Ese mismo fin de semana, por ejemplo, escaló hasta la séptima posición gracias a varios abandonos, lo que le dio a Sauber más puntos (seis) que los que había logrado en toda la temporada anterior. Hulkenberg firmó una recuperación similar en España, con un quinto puesto tras partir 15º, como parte de una sólida parte media de la temporada que también incluyó top 10 en Austria y Canadá.

Muchos subestimaron, por lo tanto, las posibilidades de Sauber en 2025, siendo el gran favorito a terminar último, y Silverstone superó cualquier expectativa al darle a Hulkenberg aquello que había perseguido durante toda su carrera: un podio.

Puede que haya largado la carrera desde la 19ª posición, pero las condiciones meteorológicas mixtas lo hicieron todo impredecible y la estrategia correcta fue clave. Eso resultó fundamental para el podio de Hulkenberg, ya que una primera parada perfectamente sincronizada para montar intermedios lo colocó cuarto tras un coche de seguridad, y posteriormente se adueñó del tercer puesto frente a Lance Stroll con el DRS.

Hulkenberg tuvo que soportar la presión final de Lewis Hamilton, pero se mantuvo firme para sellar el récord de más grandes premios disputados (239) antes de subir por primera vez a un podio.

"Estaba pensando que él [Hamilton] iba a darlo todo delante de su público local, y yo pensaba: 'lo siento, chicos, pero hoy también es mi día'. Tuve que arriesgar, estoy súper feliz", dijo Hulkenberg en ese momento.

La reacción a su podio también fue indicativa del respeto que se ha ganado en el mundo del automovilismo, ya que sus rivales se alegraron sinceramente por él. "Siempre ha sido un piloto top cinco de la parrilla cada vez que ha estado en la F1", afirmó Carlos Sainz, mientras que Fernando Alonso añadió: "Uno de los mejores pilotos de la parrilla que nunca tuvo la oportunidad de contar con un coche adecuado".

Así que sí, el podio de Hulkenberg fue uno de los grandes momentos emotivos de 2025, pero aún quedaban 12 carreras por disputarse y, por desgracia para él, los seis grandes premios siguientes fueron los más duros. El piloto de Sauber no logró sumar puntos, en medio de una racha en la que fue superado en clasificación por Bortoleto en ocho ocasiones consecutivas.

Hulkenberg se recompuso para las rondas finales, sumando puntos en cuatro de los últimos seis grandes premios y volviendo a imponerse a su compañero en clasificación. Ambos terminaron igualados 15-15 incluyendo las sprints, mientras que Hulkenberg finalizó 11º en el campeonato y con 32 puntos más que el piloto de 21 años.