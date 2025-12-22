Nielsen aclara la diferencia de roles con Briatore en Alpine F1

Alpine ha sufrido grandes cambios directivos en las últimas temporadas, una clara muestra de la inestabilidad que ha atravesado la escudería propiedad del Grupo Renault en la Fórmula 1.

Flavio Briatore regresó al equipo de Enstone en junio del año pasado para tomar las riendas bajo el rol de asesor ejecutivo de Alpine para la F1. Apenas un mes después, el entonces director del equipo, Bruno Famin, fue reubicado en otro puesto dentro de la marca y reemplazado por Oliver Oakes.

Sin embargo, el joven británico duró menos de un año en el cargo, ya que abandonó Alpine de manera sorpresiva en mayo de 2025 luego de que su hermano William fuera detenido y acusado de transferir activos ilícitos.

Briatore asumió entonces un doble rol para ocuparse de las tareas de Oakes, hasta que en septiembre se incorporó un viejo conocido de Enstone con la llegada de Steve Nielsen. El veterano del paddock de la F1 ya había formado parte del equipo en sus etapas como Benetton y Renault, especialmente como director deportivo durante los años de los títulos logrados en 2005 y 2006.

Consultado durante un encuentro con los medios, entre ellos Motorsport.com, sobre la diferencia de funciones dentro de Alpine entre Briatore y él, Nielsen detalló las responsabilidades de cada uno con el objetivo de devolver al equipo a los primeros puestos de la Fórmula 1.

"Flavio y yo nos conocemos desde hace muchos años, está bastante claro qué hace cada uno. Él se encarga de la parte comercial del negocio y del resto me ocupo yo", explicó Nielsen.

"Hablamos con regularidad, a diario incluso, aunque no esté en Enstone todos los días, aunque en realidad sí que está a menudo. Así que eso está muy claro entre nosotros y también muy claro para todo el mundo dentro de la organización".

Steve Nielsen, Director Alpine F1 Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alpine tuvo una temporada 2025 muy difícil en pista, con un coche inestable que rápidamente quedó expuesto ante la falta de mejoras, producto de la decisión del equipo de centrar muy temprano en el año todos sus esfuerzos en el desarrollo del monoplaza de 2026.

Esto dejó a Franco Colapinto y Pierre Gasly luchando en el fondo de la parrilla, especialmente en la parte final de la temporada. Pese a ello, Nielsen señaló que igualmente es posible evaluar los aspectos en los que el equipo hizo progresos, más allá del ritmo del coche.

"Sí, hay algunas cosas que se pueden medir, por ejemplo nuestro rendimiento en las paradas en boxes, y no ha sido bueno. Tenemos áreas en las que trabajar y lo estamos haciendo".

"Hay muchas otras áreas en las que se puede medir el progreso y que no están necesariamente ligadas a terminar primero en una carrera. La eficiencia en la producción, la velocidad para llevar ideas del túnel de viento a la realidad… tenemos mucho trabajo por delante. Ese trabajo ya está en marcha y, con suerte, mejoraremos en todas esas áreas y llevaremos algo mucho mejor al circuito".