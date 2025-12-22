Ocon todavía cree que puede ser campeón de F1: "De lo contrario no estaría aquí"

Esteban Ocon ya ha disputado nueve temporadas en la Fórmula 1 y, aunque en 2021 pudo saborear la victoria en Hungría, nunca ha logrado involucrarse en la lucha por el título.

En equipos como Force India, Renault/Alpine y su actual empleador Haas F1, siempre ha faltado el rendimiento necesario para competir de forma constante en la parte delantera. De todos modos, a sus 29 años sigue esperando esa oportunidad, que no quiere quitársela de la cabeza.

"De lo contrario no estaría aquí", afirma Ocon. "Ni siquiera estaría compitiendo. En este punto de mi carrera, eso es donde quiero estar en el futuro. A muchos pilotos les sucede que llegan al lugar adecuado en el momento adecuado".

Que Lando Norris haya podido luchar este año por el título y finalmente lo haya ganado demuestra, según Ocon, lo rápido que pueden cambiar las cosas en la Fórmula 1. "Si miras 2023: pienso en Canadá, en las primeras carreras de esa temporada, Yeddah… Allí luchaba con Lando. Tres carreras seguidas una batalla en la última vuelta por P6 y P7. Y ahora está aquí, en un coche que puede ganar carreras y con el que lucha por el título".

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Creo que nunca hay que rendirse. Esa es la respuesta honesta", añade Ocon sobre sus sueños de título. "Estoy aquí con el objetivo de luchar por ese campeonato en el futuro. ¿Por qué si no entrenaría tan duro? ¿Por qué me esforzaría tanto para estar aquí, para pelear por P10? Eso es lo que hacemos ahora, pero evidentemente ese nunca fue el sueño".

Verdaderos puntos destacados

En Haas F1, Ocon tuvo las dificultades necesarias para adaptarse tras cinco años en Alpine. El francés tuvo que reconocer en varias ocasiones la superioridad de su compañero novato, Oliver Bearman, que finalmente también aportó tres puntos más al equipo.

Aun así, Ocon está satisfecho con los progresos que ha logrado junto al equipo. "Creo que el punto más destacado es cómo trabajamos todos juntos, cómo hemos sabido superar situaciones difíciles como equipo", explica. "El cambio entre la primera y la segunda carrera, ese tipo de cosas fueron verdaderos puntos altos".

"Las dificultades para mí se centran sobre todo en lo que se arrastró hacia el final del año: los problemas que experimento con el coche, el frenado, la inestabilidad. Son cosas que nos resulta realmente difícil resolver, en ambos coches", continúa Ocon.

"Ese es el mayor punto bajo, diría yo. Pero el verdadero punto alto es cómo trabajamos juntos, lo motivados que estamos todos y lo entusiasmados que estamos con el próximo año".