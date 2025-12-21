Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1

¿Verstappen perdió ritmo a causa de la paternidad? El holandés responde

Max Verstappen no cree que la paternidad le haya cambiado como piloto. El holandés va en contra de un conocido cliché del automovilismo.

Rahied Ishaak
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El viejo tópico del automovilismo es: tener un hijo te cuesta tres décimas por vuelta. Max Verstappen no está de acuerdo con eso. El tetracampeón del mundo tuvo su primer hijo con su novia Kelly Piquet en abril de 2025. "En la pista creo que no", responde Verstappen en la entrevista de Viaplay GeMaximalised cuando se le pregunta hasta qué punto le ha cambiado la paternidad. "Afortunadamente, creo que desde luego no me ha hecho más lento. Normalmente la gente dice eso, pero en mi caso es una especie de desencadenante. Entonces pienso: bueno, voy a demostrarlo".

La llegada de su hija Lily, por otro lado, ha cambiado a Verstappen junto a la pista. "Sí, creo que me he vuelto un poco más relajado", afirma el piloto de Red Bull. "Es importante pasar tiempo con la familia y estar en casa el mayor tiempo posible. Por supuesto que los resultados son importantes en tu vida, pero lo más importante es ser feliz en privado y ver crecer a ese pequeño. Es divertido, me gusta mucho", dice Verstappen, cuya novia Kelly ya tuvo una hija, sobre la paternidad.

Estar mucho tiempo en casa no es fácil, con 24 carreras de F1 al año. "Y luego, por supuesto, están las cosas de marketing. Me parece que de todos modos... No estoy realmente en eso", dijo Verstappen. "Por supuesto, también intentas que viajen contigo a veces y pasar algo de tiempo con ellos por las noches durante los fines de semana de carreras".

Verstappen celebró su 28 cumpleaños este año, lo que, en teoría, significa que todavía tiene un largo futuro por delante en la Fórmula 1. En comparación, Fernando Alonso y Lewis Hamilton ya tienen más de 40 años. Verstappen, sin embargo, no siente nada por una carrera tan larga. "No me veo pilotando en Fórmula 1 hasta los 44 años, especialmente con 24 carreras", afirma. A la pregunta de si continuar hasta los 34 años ya es mucho tiempo para él, la respuesta de Verstappen es clara: "Sí".

Reubicación

Verstappen se ha mudado recientemente con su familia, pero no se ha metido mucho en la decoración de la nueva casa. "Tengo mi propia habitación, donde tengo mis simuladores y demás. Esa es una especie de cueva para mí, sí. He estado ocupado con eso entonces, pero un poco menos para el resto", dice. "Kelly ha hecho realmente la mayor parte. También hemos tenido ayuda, por supuesto, incluidos buenos arquitectos".

"Yo mismo soy un poco menos de eso", se sincera Verstappen. "Si me enseñas todos estos colores ... Entonces no voy a poner cara de 'oh, no'. No, no voy a hacer eso durante una hora. No tengo paciencia para eso, de verdad. Mientras tenga una buena cama y una buena ducha. Y también un buen internet y una buena televisión, por mí está bien".

Más de la F1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo El momento en el que Max Verstappen supo que la temporada 2025 sería complicada

Comentarios destacados
Más de
Rahied Ishaak
Grosjean sorprendido por la caída de Piastri: “Como si su primo estuviera al volante”

Grosjean sorprendido por la caída de Piastri: “Como si su primo estuviera al volante”

Fórmula 1
Fórmula 1
Grosjean sorprendido por la caída de Piastri: “Como si su primo estuviera al volante”
Rosberg y Hamilton tuvieron que pagar a Mercedes tras el choque en España 2016

Rosberg y Hamilton tuvieron que pagar a Mercedes tras el choque en España 2016

Fórmula 1
Fórmula 1
Rosberg y Hamilton tuvieron que pagar a Mercedes tras el choque en España 2016
Marko revela que las críticas a Sergio Pérez fueron parte de una guerra interna en Red Bull

Marko revela que las críticas a Sergio Pérez fueron parte de una guerra interna en Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Marko revela que las críticas a Sergio Pérez fueron parte de una guerra interna en Red Bull
Max Verstappen
Más de
Max Verstappen
El momento en el que Max Verstappen supo que la temporada 2025 sería complicada

El momento en el que Max Verstappen supo que la temporada 2025 sería complicada

Fórmula 1
Fórmula 1
El momento en el que Max Verstappen supo que la temporada 2025 sería complicada
Verstappen confiesa que siente "pena" por la situación de Hamilton en la F1

Verstappen confiesa que siente "pena" por la situación de Hamilton en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Verstappen confiesa que siente "pena" por la situación de Hamilton en la F1
Verstappen: "En realidad no perdimos el título porque nunca estuvimos en la pelea"

Verstappen: "En realidad no perdimos el título porque nunca estuvimos en la pelea"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Verstappen: "En realidad no perdimos el título porque nunca estuvimos en la pelea"
Red Bull Racing
Más de
Red Bull Racing
Mercedes y Red Bull en el punto de mira por la relación de compresión de los motores

Mercedes y Red Bull en el punto de mira por la relación de compresión de los motores

Fórmula 1
Fórmula 1
Mercedes y Red Bull en el punto de mira por la relación de compresión de los motores
Ex junior de Red Bull revela: Helmut Marko era muy duro

Ex junior de Red Bull revela: Helmut Marko era muy duro

Fórmula 1
Fórmula 1
Ex junior de Red Bull revela: Helmut Marko era muy duro
Red Bull admite que no pueden ser "ingenuos" para pensar que su motor será el mejor

Red Bull admite que no pueden ser "ingenuos" para pensar que su motor será el mejor

Fórmula 1
Fórmula 1
Red Bull admite que no pueden ser "ingenuos" para pensar que su motor será el mejor

Últimas noticias

McLaren no quiere perder a Piastri: "Se convertirá en un ganador con nosotros"

McLaren no quiere perder a Piastri: "Se convertirá en un ganador con nosotros"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
McLaren no quiere perder a Piastri: "Se convertirá en un ganador con nosotros"
Martín señala que con una Ducati habría sido rival de Márquez en el 2025

Martín señala que con una Ducati habría sido rival de Márquez en el 2025

MotoGP
MGP MotoGP
Martín señala que con una Ducati habría sido rival de Márquez en el 2025
Márquez: "¿Del 0 al 10, qué tan probable es seguir en Ducati? Yo creo que un 8"

Márquez: "¿Del 0 al 10, qué tan probable es seguir en Ducati? Yo creo que un 8"

MotoGP
MGP MotoGP
Márquez: "¿Del 0 al 10, qué tan probable es seguir en Ducati? Yo creo que un 8"
Ferrari renuncia al nº 1 en el 499P para mantener la tradición y no hacer distinciones

Ferrari renuncia al nº 1 en el 499P para mantener la tradición y no hacer distinciones

WEC
WEC WEC
Ferrari renuncia al nº 1 en el 499P para mantener la tradición y no hacer distinciones

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros