¿Verstappen perdió ritmo a causa de la paternidad? El holandés responde

El viejo tópico del automovilismo es: tener un hijo te cuesta tres décimas por vuelta. Max Verstappen no está de acuerdo con eso. El tetracampeón del mundo tuvo su primer hijo con su novia Kelly Piquet en abril de 2025. "En la pista creo que no", responde Verstappen en la entrevista de Viaplay GeMaximalised cuando se le pregunta hasta qué punto le ha cambiado la paternidad. "Afortunadamente, creo que desde luego no me ha hecho más lento. Normalmente la gente dice eso, pero en mi caso es una especie de desencadenante. Entonces pienso: bueno, voy a demostrarlo".

La llegada de su hija Lily, por otro lado, ha cambiado a Verstappen junto a la pista. "Sí, creo que me he vuelto un poco más relajado", afirma el piloto de Red Bull. "Es importante pasar tiempo con la familia y estar en casa el mayor tiempo posible. Por supuesto que los resultados son importantes en tu vida, pero lo más importante es ser feliz en privado y ver crecer a ese pequeño. Es divertido, me gusta mucho", dice Verstappen, cuya novia Kelly ya tuvo una hija, sobre la paternidad.

Estar mucho tiempo en casa no es fácil, con 24 carreras de F1 al año. "Y luego, por supuesto, están las cosas de marketing. Me parece que de todos modos... No estoy realmente en eso", dijo Verstappen. "Por supuesto, también intentas que viajen contigo a veces y pasar algo de tiempo con ellos por las noches durante los fines de semana de carreras".

Verstappen celebró su 28 cumpleaños este año, lo que, en teoría, significa que todavía tiene un largo futuro por delante en la Fórmula 1. En comparación, Fernando Alonso y Lewis Hamilton ya tienen más de 40 años. Verstappen, sin embargo, no siente nada por una carrera tan larga. "No me veo pilotando en Fórmula 1 hasta los 44 años, especialmente con 24 carreras", afirma. A la pregunta de si continuar hasta los 34 años ya es mucho tiempo para él, la respuesta de Verstappen es clara: "Sí".

Reubicación

Verstappen se ha mudado recientemente con su familia, pero no se ha metido mucho en la decoración de la nueva casa. "Tengo mi propia habitación, donde tengo mis simuladores y demás. Esa es una especie de cueva para mí, sí. He estado ocupado con eso entonces, pero un poco menos para el resto", dice. "Kelly ha hecho realmente la mayor parte. También hemos tenido ayuda, por supuesto, incluidos buenos arquitectos".

"Yo mismo soy un poco menos de eso", se sincera Verstappen. "Si me enseñas todos estos colores ... Entonces no voy a poner cara de 'oh, no'. No, no voy a hacer eso durante una hora. No tengo paciencia para eso, de verdad. Mientras tenga una buena cama y una buena ducha. Y también un buen internet y una buena televisión, por mí está bien".