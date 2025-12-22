Vettel explica lo que "asusta" de la capacidad de Max Verstappen en F1

"Lo que da miedo es que está mejorando". Así ve Sebastian Vettel a Max Verstappen, tetracampeón del mundo de Fórmula 1, que acaba de completar una notable campaña 2025.

A pesar de que su Red Bull RB21 fue inferior al McLaren MCL39 durante la mayor parte de esta temporada, Verstappen consiguió más victorias y más poles que ningún otro piloto (ocho de cada). Y lo que es más importante, se recuperó de una desventaja de 104 puntos respecto al líder del campeonato , Oscar Piastri, tras el Gran Premio de Holanda, para perder el título por sólo dos puntos frente a Lando Norris.

En el podcast Beyond The Grid, grabado durante el Gran Premio de Brasil, Vettel se deshizo en elogios hacia el piloto de Red Bull, al que describió no sólo como talentoso sino también como trabajador, al tiempo que elogió su crucial compostura.

"Sabemos que es bueno, pero sigue mejorando, sigue teniendo hambre, sigue queriendo aprender", explicó el alemán. "Creo que también está trabajando muy duro entre bastidores, y eso es lo que le hace tan fuerte. Y, por supuesto, está bendecido con mucho talento, pero incluso si es uno de los pilotos con más talento de la parrilla, creo que en última instancia lo que le hace tan fuerte... siempre es una combinación".

"Pero el ingrediente clave es su cabeza. En las situaciones en las que importa, mantiene la cabeza, casi nunca comete un error, entrega cuando lo necesita, siente la presión -todos la sentimos, no creo que sea posible [que alguien no] sienta la presión-, pero es capaz de encontrar un espacio en su cabeza en el que es capaz de dejar eso a un lado y centrarse en lo que importa."

La mentalidad madura de Verstappen se destaca por la forma en que ahora maneja el combate rueda a rueda, reconoció Vettel.

"Miras a Max en sus movimientos cuando era joven o cuando estaba en sus primeros uno, dos, tres, cuatro años; su comportamiento ahora es mucho más maduro", añadió el alemán. "Todavía va a por los huecos imposibles y los hace posibles, lo que es genial en su habilidad, pero no va a por todos los huecos porque sabe que no son importantes ahora mismo. Si necesita adelantar, un adelantamiento, probablemente sea uno de los mejores pasando por el grupo rápidamente, pero si sabe que 'tengo tiempo y en realidad no importa', ya no entra en pánico."

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Vettel también ha quedado impresionado con la mentalidad de Norris, campeón del mundo en 2025, de una manera muy diferente, describiéndolo como "valiente" por ser abierto sobre su salud mental, por muy negativa que pueda ser a veces.

"Era un tabú", recuerda Vettel de su época en la F1, de 2007 a 2022. "Era algo así como 'no hables de ello', y nadie lo hacía, y entonces tenías esta imagen de 'los pilotos de carreras eran máquinas, eran tan precisos, y no cometían errores, y todo son carreras, y no muestras debilidades'. Esto se aplica a todos los deportes: no muestres tus debilidades, porque no quieres mostrárselas a tu oponente, bla, bla, bla".

"Creo que todo es una mierda, creo que todos somos humanos, todos tenemos nuestros problemas a los que nos enfrentamos, y es genial ver a Lando siendo un modelo a seguir dentro de la Fórmula 1, pero también especialmente fuera de ella. Y creo que esa es también la razón por la que es tan popular.

"Por supuesto, también veo los comentarios de otros criticando esa parte, 'le hace vulnerable, no es bueno' - pero estoy totalmente en desacuerdo".