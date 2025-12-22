El CEO de Red Bull explica al fin la salida de Horner y responde a Marko

Tras veinte años, en 2025 llegó de forma repentina el final de la asociación entre Red Bull Racing y el jefe de equipo Christian Horner. El británico tuvo que dejar su cargo debido a resultados decepcionantes, incluso antes de que comenzara el parón veraniego en julio de este año.

La posición de Horner llevaba tiempo bajo presión por las acusaciones en su contra a comienzos de 2024, que siguieron filtrándose durante varios meses. En su lugar, Laurent Mekies, promovido desde el equipo hermano Racing Bulls, tomó las riendas.

Desde ese cambio, el rendimiento de Red Bull ha mejorado y el equipo parece haber entrado en aguas más tranquilas.

El jefe de Red Bull, Oliver Mintzlaff, cuyo título oficial es CEO of Corporate Projects and New Investments, afirma a De Telegraaf que se sabía que había que hacer algo tras una decepcionante primera mitad de la temporada.

"No soy alguien que despide a personas sin más", subraya Mintzlaff. "Christian tiene una trayectoria fantástica en el equipo y ha logrado muchísimos éxitos. Todos aquí en la empresa, incluyéndome a mí, lo valoramos por lo que ha hecho. Pero esto también forma parte de una organización profesional. No se puede seguir apoyándose en la historia y sentimos que había llegado el momento de pasar página y comenzar un nuevo capítulo".

Mintzlaff añade que "no fue una decisión fácil" y señala que tampoco se tomó a la ligera. Además, indica que "no está de acuerdo" con las declaraciones de Helmut Marko. El asesor, que anunció recientemente que dejará su cargo a finales de 2025, afirmó que los últimos años con Horner "no fueron agradables", que se jugaron "juegos sucios" por parte del ex jefe de equipo y que "mentía sobre todo tipo de cosas".

Helmut Marko cargó recientemente con dureza contra el ex jefe de equipo Christian Horner. Photo by: Red Bull Content Pool

"Quizá Marko también ha cambiado con el paso de los años", replica Mintzlaff. "Creo que es bastante normal que no todo sea igual que hace cinco años. Christian y Helmut trabajaron juntos de forma fantástica durante muchos años, desde el inicio en 2005. Así que estamos hablando de más de veinte años".

"Dame algunos ejemplos de otras grandes organizaciones deportivas en las que el equipo directivo se mantenga igual durante tanto tiempo. Por lo tanto, puedes verlo de forma muy negativa, que ahora ambos se hayan ido. Pero yo diría precisamente que es único que hayan estado aquí juntos durante tanto tiempo y que hayan logrado tanto. A veces simplemente necesitas una renovación para agitar las cosas", repite el directivo de Red Bull.

Según Mintzlaff, el relevo con Mekies como nuevo jefe de equipo ha aportado el enfoque necesario. Reconoce que era un "secreto a voces" que "había demasiadas cosas ocurriendo dentro y alrededor del equipo".

"Eso distrae. En los últimos meses hemos visto que el rendimiento mejora cuando todo el mundo está concentrado al cien por cien", sostiene. "E incluso sin tener el mejor coche, Max casi fue campeón y ganó la mayoría de las carreras este año".